/사진 = ㈜메타뉴라인

신예 배우들의 청춘 성장기를 담은 판타지 드라마 ‘환생걸스 사군자’의 두 번째 OST가 발매됐다.20일 낮 12시 ‘환생걸스 사군자’ OST Part.2 ‘어디로 가는걸까(I don't know where to go)’가 각종 음원 플랫폼을 통해 정식 발매됐다.이번 곡은 불확실한 미래 속에서 갈 길을 잃은 인물들의 내면을 그린 감성 발라드로, 드라마 주인공 ‘사군자’ 멤버들이 겪는 혼란과 감정의 흐름을 섬세하게 담아냈다.특히 주연을 맡은 최하슬의 깊어진 감정 연기와 함께 어우러지며 시청자들에게 더욱 진한 여운을 남긴다.가창은 어쿠스틱 여성듀오 ‘윗공아공’의 멤버 경원이 맡았다.경원은 특유의 맑고 담백한 음색으로 극의 분위기를 한층 끌어올리며, 감정을 조심스럽게 꺼내는 듯한 섬세한 표현력으로 곡의 메시지를 진정성 있게 전달한다.공식 뮤직비디오 또한 드라마 주요 장면과 함께 공개되어, 극 중 인물들의 감정선을 영상과 음악으로 동시에 느낄 수 있는 몰입도를 제공한다.한편, ‘환생걸스 사군자’는 사고로 생을 마감한 네 소녀가 저승에서 다시 기회를 얻어 ‘환생걸스’라는 이름으로 새로운 삶을 시작하며 펼쳐지는 이야기로, OTT 플랫폼을 통해 공개 중이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr