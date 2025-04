엑소 카이/ 사진 제공=SM

엑소 카이/ 사진 제공=SM

그룹 엑소 카이가 직장인의 마음을 이해하게 됐다고 밝혔다.카이는 21일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 네 번째 미니앨범 'Wait On Me'(웨이트 온 미) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 카이는 사회복무요원으로 근무하며 생긴 변화를 밝혔다. 그는 "일단은 기상 시간이 정확해졌다. 웬만하면 9시에 일어나려고 한다. 대부분 8시에 일어나서 하루를 준비한다"며 "가장 좋은 변화이자 가장 힘든 일 중 하나"라고 말했다. 카이는 "음악 방송이나 뮤직비디오 촬영을 하면 새벽에 끝난다. 그런데 8~9시면 눈이 떠져서 그게 조금 힘들긴 하다"고 덧붙였다.직장인의 마음도 이해하게 됐다. 그는 "6시 전에 퇴근하셨으면 좋겠다. 꼭 연차 꼬박꼬박 쓰시고, 눈치 보지 마시고 병원도 꼭 가시라. 다들 좋은 직장 생활을 하셨으면 좋겠다"고 진심 어린 마음을 전했다.이번 앨범은 2023년 발표된 카이 세 번째 미니앨범 'Rover'(로버) 이후 약 2년 만의 신보다. 타이틀곡 'Wait On Me'는 아프로비츠의 리듬을 활용한 팝 곡이다. 타악기가 만든 절제된 그루브와 긴장감을 끌어올리는 신스 스트링 사운드가 어우러졌으며, 서두르지 않고 서서히 드러내는 감정의 아름다움을 담았다. 'Wait'이라는 가사를 직관적으로 표현한 포인트 안무와 파워풀한 댄스 브레이크가 포함된 퍼포먼스도 감상할 수 있다.이번 앨범에는 타이틀 곡 외에도 카이 표 나른 청량미로 화제가 된 선공개곡 'Adult Swim'(어덜트 스윔)부터 'Walls Don't Talk'(월스 돈트 토크), 'Pressure'(프레셔), 'Ridin''(라이딘), 'Off and Away'(오프 앤드 어웨이), 'Flight to Paris'(플라이트 투 패리스)까지 기다림의 시간을 지나 성숙해진 카이의 음악이 수록됐다.카이의 네 번째 미니앨범 'Wait On Me'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr