사진=SBS '미운우리새끼'

'미운 우리 새끼' 지예은이 돈보다 얼굴을 택했다.20일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 배우 지예은이 출연했다.이날 지예은은 "자중해"를 아는 어머니들에 놀라며 "너무 MZ라서 모르실 줄 알았다"고 미소로 이야기했다.서장훈은 "충격적인 소식이 있다. 'SNL'로 지예은을 낳은 신동엽 VS '런닝맨'으로 지예은을 키운 유재석 중 지예은이 오른팔이 되고 싶은 건 유재석이라고 하더라"고 폭로했다. 신동엽은 "예은이 똑똑해. 나라도 유재석 선택한다"고 쿨한 반응을 보였다.지예은은 "신동엽 나에게 선생님 같은 느낌이다. 'SNL'이 공연이라서 연출가 역할을 해주셨다. 반면 유재석은 게임을 같이해서 편한 선배 느낌"이라고 설명했다.최근 신동엽이 이적한 소속사에는 지예은과 그, 단 둘뿐이라고. 서장훈은 "둘밖에 없는데도 유재석을 뽑냐"며 웃었고, 신동엽은 "회식 때도 가까이 안 앉는다"고 밝혔다.지예은은 "회식할 때 앞자리는 부담스럽다. 사선 자리가 더 경청해서 들을 수 있다"고 해명해 웃음을 자아냈다.서장훈의 밸런스 게임이 계속됐다. 그는 "신동엽과 유재석 프로그램이 동시에 섭외 들어오면 뭘 할 거냐"고 물었다. 지예은은 망설임 없이 "유재석!"을 외쳤고, 신동엽은 "똑똑하다. 거기 가서 돈 많이 벌어오는 게 훨씬 좋은 거"라고 후배 사랑을 드러냈다.신동엽은 "지예은이 금사빠(금새 사랑에 빠짐)라고 하더라. 누군가 맨날 들이대면 마음 뺏겨서 사귄다고 하더라"면서 "매일 연락하는 서장훈 VS 연락없는 박보검 중 누굴 택하겠냐"고 질문했다."최근 '폭싹 속았수다'에 빠져다"며 간접적으로 박보검을 선택하는 지예은에게 서장훈은 "그렇게까지 안 해도 된다. 나라도 박보검"이라고 말했다. 지예은은 "너무 바쁘니까 내가 연락하는 게 맞다"고 덧붙여 폭소를 유발했다.'3조 서장훈 VS 평생 무일푼 박보검' 극한의 선택에도 지예은은 "살면서 3조 쓸 일이 있겠나? 돈은 내가 벌겠다. 튼튼하니까"라고 굳건한 취향을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr