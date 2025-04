태연 / 사진=텐아시아DB

그룹 소녀시대 태연의 일본 솔로 콘서트가 장비가 도착하지 않았다는 이유로 취소됐다.소속사 SM엔터테인먼트는 17일 일본 공식 홈페이지를 통해 오는 19~20일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 개최 예정이었던 태연의 솔로 데뷔 10주년 기념 콘서트 '더 텐스'(The TENSE) 취소를 발표했다.소속사 측은 "19일과 20일에 도쿄 아리아케 아레나에서 콘서트를 예정했으나, 아시아 투어에서 사용 중인 장비를 일본으로 수송 중"이라며 "현재 시점에서도 일본에 도착하지 못하고 있어 공연 실시를 위한 충분한 준비를 갖추는 것이 어려운 상황"이라고 설명했다.이어 "관계자들과 협의를 거듭하며 가능한 모든 방법을 모색했으나, 완전한 상태에서 공연을 개최하는 것이 어렵다고 판단해 공연 중지 결정을 내리게 됐다"라고 공연 취소를 하게 된 과정을 밝혔다.소속사 측은 "대체 공연의 가능성도 포함해 검토하고 있다. 향후 대응이나 상세 공지에 대해서는 결정되는 대로 재차 안내하겠다"고 덧붙였다.항상 소녀시대 태연에 보내주시는 따뜻한 응원에 진심으로 감사합니다.4월 19일(토), 4월 20일(일) 유메아리나에서 개최를 예정하고 있었던 'TAEYEON CONCERT ? The TENSE in JAPAN'에 대해 안내드립니다.아시아 투어에서 사용 중인 장비를 일본으로 수송 중입니다만, 현재 시점에서도 일본에 도착하지 못하고 있어 공연 실시를 위한 충분한 준비를 갖추는 것이 어려운 상황입니다.관계자들과 협의를 거듭하며 가능한 모든 방법을 모색하였으나, 완전한 상태에서 공연을 개최하는 것이 어렵다고 판단하여 공연 중지 결정을 내리게 되었습니다.공연을 기대해주신 여러분께 심려를 끼쳐드리게 된 점 진심으로 사과드립니다.대체 공연의 가능성도 포함해 검토하고 있습니다. 향후의 대응이나 상세 공지에 대해서는, 결정되는 대로 재차 안내 드릴 예정입니다. 이번 결정에 대해 아무쪼록 너그러운 이해를 부탁드립니다.<중지 공연>[TAEYEON CONCERT The TENSE in JAPAN]2025년 4월 19일(토) [도쿄] 아리아케 아레나 16:00 개장 / 17:00 개연2025년 4월 20일(일) [도쿄] 아리아케 아레나 15:00 개장 / 16:00 개연최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr