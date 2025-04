사진=산다라 SNS

그룹 투애니원 멤버 산다라박이 콘서트 후 여전히 바쁜 근황을 전했다.산다라는 18일 자신의 인스타그램에 "After a very short work trip to Manila 🌴✈️"(아주 짧은 마닐라 여행 후)라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 산다라는 콘서트 투어로 인해 비행기를 이용하며 바쁘게 이동하는 모습. 특히 연예계 대표 소식좌로 알려진 산다라는 짜장면을 허겁지겁 먹는 듯한 면모를 보여 눈길을 끌었다.한편, 산다라박이 속한 2NE1은 지난 12일 오후 6시와 13일 오후 5시, 총 2회에 걸쳐 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME에서 2025 2NE1 콘서트 '월컴 백'(WELCOME BACK) 앙코르 공연을 개최하고 팬들을 만났다. 이번 콘서트는 2016년 해체 이후 8년 만에 완전체로 의미가 깊었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr