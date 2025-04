그룹 하이라이트/사진 = 어라운드어스 제공

그룹 하이라이트(HIGHLIGHT)가 다른 이름 '비스트'로 공개한 선공개곡이 국내외 음원 차트에서 좋은 성적을 보이고 있다.하이라이트(윤두준, 양요섭, 이기광, 손동운)는 17일 공식 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 "From Real to Surreal (프롬 리얼 투 서리얼)"의 첫 번째 Real A 버전 콘셉트 포토를 공개했다.포토 속 하이라이트는 사무실이 떠오르는 공간을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 멤버들은 세련된 정장과 함께 안경, 넥타이, 휴대폰 등 아이템을 활용한 스타일링과 포즈로 각자 매력을 드러냈다. 멤버들의 조화로운 케미 또한 새 콘셉트에 대한 궁금증을 더하고 있다.이에 앞서 하이라이트는 지난 16일 또 다른 팀명인 비스트(BEAST)로 이번 미니 6집의 수록곡 '없는 엔딩 (Endless Ending)'을 선공개해 뜨거운 반응을 얻고 있다. "없는 엔딩"은 발매 후 멜론 발매 30일 내 HOT100 차트 2위를 기록했으며, 17일 오전 8시 기준 멜론 TOP100 차트에 안착했다. 또 이 곡은 지니, 벅스 등 실시간 차트 상위권에도 진입했으며, 멜론 실시간 급상승 키워드에는 '하이라이트', '비스트', '없는 엔딩' 등 키워드가 연달아 올랐다.글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 아이튠즈에서 "없는 엔딩"은 말레이시아, 홍콩, 대만, 인도네시아, 마카오, 베트남, 태국, 일본 등 총 8개 지역 톱 송 차트에 올랐다.하이라이트의 미니 6집 "From Real to Surreal"에는 타이틀곡 "Chains (체인스)"와 선공개곡 "없는 엔딩"에 이어 "Good Day to You (굿 데이 투 유)", "Follow Me (팔로우 미)"까지 총 4곡이 수록된다. 이 가운데 "없는 엔딩"은 지난해 '비스트' 상표권 사용 합의 소식을 전한 하이라이트가 비스트라는 팀명으로는 9년여 만에 발표한 신곡으로, 가장 자신 있는 색깔과 감성을 발라드 장르에 담아내 호평을 얻고 있다.한편, 하이라이트의 미니 6집 "From Real to Surreal"은 오는 28일 오후 6시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr