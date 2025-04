[전문] 엑소 백현, 악플러에 칼 빼들었다 "고소장 접수…선처·합의 없을 것"

그룹 엑소 백현의 소속사 INB100이 악성 게시글과 허위사실 유포에 대해 법적으로 대응하겠다고 밝혔다.INB100은 15일 공식 입장을 내고 "소속 아티스트 백현의 권익을 보호하기 위해 지속적인 모니터링과 팬 여러분의 제보를 바탕으로 악의적인 게시물과 댓글에 대한 증거를 수집했다"며 "해당 자료를 바탕으로 서울 광진경찰서에 고소장을 접수했다"고 알렸다.고소 대상에는 모욕, 명예훼손, 허위사실 유포, 성희롱 등의 혐의가 포함된 것으로 전해졌다. 소속사 측은 "문제의 게시물은 'X'(옛 트위터), 유튜브 등 SNS와 각종 온라인 커뮤니티, 다음 카페 등에 게재됐다"고도 밝혔다.소속사는 "향후에도 악의적인 게시물에 대해 자체 모니터링을 지속하는 한편, 팬 여러분이 제보해 주시는 자료도 면밀히 검토해 증거를 수집·보관하고 강력한 법적 대응을 이어갈 예정"이라며 "해당 행위에 대해 어떠한 선처나 합의도 없을 것이며, 아티스트 및 구성원의 권익 보호를 위해 최선을 다 할 것"이라고 강조했다.한편, 백현은 지난달 미국 싱어송라이터 UMI(우미)와 협업한 'Do What You Do'(두 왓 유 두)를 발매했다.안녕하세요.INB100입니다.백현과 관련된 허위 사실 유포 및 악성 게시글에 대한 법적 대응 진행 상황을 안내드립니다.당사는 소속 아티스트 백현의 권익을 보호하기 위해 지속적인 모니터링과 팬들의 제보를 바탕으로SNS(X, YouTube 등), 온라인 커뮤니티(디시인사이드, 더쿠, 네이트판 등), 다음 카페(여성시대, 소울드레서, 쭉빵카페 등)에서백현을 대상으로 한 악성 게시글 및 댓글에 대한 증거를 수집해 왔습니다.수집된 자료를 근거로, 15일 서울 광진경찰서에 모욕죄, 명예훼손, 허위사실 유포, 성희롱 등의 혐의로 수사를 요청하는 고소장을 접수하였습니다.앞으로도 악의적인 게시물에 대해 자체 모니터링을 지속하는 한편, 팬들이 제공해 주는 자료를 면밀히 검토하여 증거를 수집·보관하고, 강력한 법적 대응을 이어갈 예정입니다.당사는 향후에도 소속 아티스트 및 구성원들을 향한 악의적인 행위에 대해 어떠한 선처나 합의 없이 강경하게 대응할 것이며, 아티스트의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.감사합니다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr