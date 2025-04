SNS

가수 전소미가 볼륨감 넘치는 몸매를 보였다.14일 전소미는 자신의 계정을 통해 "Justin in his believe T in 2025"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 전소미는 이탈리아에 위치한 수영장에서 휴식을 취하는 모습. 그는 비키니를 입고 역대급 볼륨감을 자랑하기도 했다. 전소미의 탄탄한 바디 라인과 하얀 피부가 보는 이들의 시선을 사로잡았다.전소미는 현재 배우 류수영, 가수 광희, 셰프 파브리와 함께 JTBC 새 예능 '길바닥 밥장사'에 출연하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr