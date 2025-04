사진제공 = 어라운드어스

그룹 하이라이트(HIGHLIGHT)가 또 다른 팀명인 비스트(BEAST) 로고가 담긴 티저로 궁금증을 불렀다.하이라이트(윤두준, 양요섭, 이기광, 손동운)는 15일 공식 SNS와 유튜브 채널에 여섯 번째 미니앨범 'From Real to Surreal'(프롬 리얼 투 서리얼)의 선공개곡 '없는 엔딩(Endless Ending)'의 첫 번째 스페셜 필름 영상을 공개했다.공개된 스페셜 필름은 빔프로젝터의 불빛이 켜지고, 스크린을 바라보며 저마다 생각에 잠긴 하이라이트의 모습을 비췄다. 아련한 눈빛과 잔잔한 미소를 띤 멤버들의 깊은 표정이 '없는 엔딩'에 대한 기대감을 더했다.특히 영상 말미 비스트 로고가 깜짝 등장해 이목을 집중시켰다. 해당 로고는 비스트가 데뷔 초 사용했던 최초의 공식 로고로 팬들의 옛 기억을 상기시키며 폭발적인 반응을 얻고 있다. 하이라이트가 컴백에 앞서 어떤 특급 선물을 준비했을지 관심이 높아지고 있다.'없는 엔딩'은 지나간 인연을 이미 찍어버린 영화의 엔딩에 빗댄 곡으로, 후회와 그리움을 노래한 하이라이트의 감성적인 보컬이 돋보인다. 더욱이 이 곡은 하이라이트가 2022년 발매한 정규 1집 수록곡 'All My Life'(올 마이 라이프) 이후 3년여 만에 선보이는 발라드 트랙으로 리스너들의 반가움을 더하고 있다.이런 가운데 비스트 로고가 담긴 티저로 궁금증을 끌어올린 하이라이트의 미니 6집 선공개곡 '없는 엔딩'은 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이어 미니 6집 'From Real to Surreal' 본편은 오는 28일 오후 6시 정식 발매된다. 'From Real to Surreal'에는 이기광이 작사, 작곡을 맡은 타이틀곡 'Chains'(체인스)와 선공개곡 '없는 엔딩' 외에도 'Good Day to You'(굿 데이 투 유), 'Follow Me'(팔로우 미)까지 완성도 높은 총 4곡이 수록된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr