그룹 인피니트/사진 제공=인피니트 컴퍼니

그룹 인피니트(INFINITE, 김성규, 장동우, 남우현, 이성열, 엘, 이성종)가 데뷔 15주년 앙코르 공연을 마쳤다.인피니트는 12일과 13일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 데뷔 15주년 콘서트 '리미티드 에디션(LIMITED EDITION)' 앙코르 공연을 열고 팬들과 만났다.지난해 12월 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 시작된 '리미티드 에디션' 투어는 타이베이, 마카오, 자카르타, 싱가포르, 요코하마, 쿠알라룸푸르, 홍콩 등 8개 도시에서 13회 공연을 이어갔다. 서울 공연이 전석 매진된 뒤 추가 공연 요청이 이어졌고, 이번 앙코르 공연으로 15주년 투어를 마무리했다.인피니트는 '라스트 로미오(Last Romeo)', '파라다이스(Paradise)', '태풍(The Eye)', '뉴 이모션스(New Emotions)', '백(Back)', '데스티니(Destiny)', '추격자', '내꺼하자', '맨 인 러브(Man In Love)', '다시 돌아와' 등 타이틀곡과 '기도 (메텔의 슬픔)', '캔 유 스마일(Can U Smile)', '에어(AIR)', '낫띵스 오버(Nothing's Over)', '파인드 미(Find Me)' 등 수록곡 무대를 선보였다.앙코르 공연에서는 새롭게 추가된 세트리스트도 공개됐다. 인피니트는 "이번 공연에서 새 곡들을 들려드릴 생각에 기분이 좋았다"고 전하며, 미니 8집 '라이크 인피니트(LIKE INFINITE)' 타이틀곡 '데인저러스(Dangerous)'와 수록곡 '너의 모든 게 다 좋아', '엄브렐러(Umbrella)', '볼 수 있어(Sad Loop)', '여전히 아름다워(Where U R)' 등을 선보였다.공연 도중에는 "음악 방송과 유튜브 콘텐츠에도 출연했다. 바쁘게 준비한 앨범"이라며 새 앨범 준비 과정을 소개했다.멤버별 유닛 무대도 추가됐다. 김성규와 남우현은 드라마 '사주왕' OST '뷰티풀(Beautiful)', 이성열과 이성종은 투하트의 '딜리셔스(Delicious)', 장동우와 엘은 '날개' 무대를 꾸몄다. '문라이트(Moonlight)', '니가 좋다' 무대도 새롭게 공개됐다.무대는 인피니트를 상징하는 무한대 로고(∞)를 입체감 있게 구현했다. 조명과 특수효과, VCR, 라이브와 퍼포먼스가 어우러져 무대를 완성했다.인피니트는 기존 '리미티드 에디션'보다 업그레이드된 무대 구성으로 약 5시간 20분 동안 40곡의 무대를 선보였다.공연 말미에는 1층부터 4층까지 객석을 돌며 팬들과 직접 소통했다.인피니트는 "인스피릿(공식 팬클럽명) 여러분 덕분에 앙코르 콘서트를 잘 마무리할 수 있었다"고 밝혔다. 이어 "머지않아 다시 뭉칠 것이다. 앞으로도 인피니트와 솔로 활동 모두 많은 응원 부탁드린다"고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr