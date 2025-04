/사진 = YG엔터테인먼트

/사진 = YG엔터테인먼트

그룹 2NE1이 'K팝 레전드 걸그룹'의 위상을 증명, 12개 도시·27회에 걸친 데뷔 15주년 기념 아시아 투어의 마침표를 찍었다.2NE1은 지난 12일과 13일 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME(케이스포 돔)에서 '2025 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] ENCORE IN SEOUL'을 성공적으로 마쳤다. 아시아 투어 전 회차는 물론 이번 서울 공연의 2만 2000석도 모두 매진을 기록, 총 22만 관객과 함께한 대장정의 화려한 피날레를 장식하는 자리였다.열띤 성원에 힘입어 서울에서 팬들과 재회하게 된 만큼 공연 전부터 뜨거운 열기가 객석을 가득 채웠다. 'Come Back Home'으로 오프닝을 연 2NE1은 'Fire', '박수쳐', 'Can't Nobody'를 연달아 선보이며 공연장의 온도를 단박에 끌어올렸다. 이어 '내가 제일 잘 나가'를 비롯한 히트곡 퍼레이드부터 감성적인 발라드, 각자의 솔로 무대까지 다양한 장르를 아우르는 변화무쌍한 매력으로 관객들을 열광케 했다.2NE1은 모든 걸 쏟아내며 왜 'K팝 레전드 걸그룹'인지 그 이유를 다시 한번 깨닫게 했다. 독보적인 아우라로 완성한 라이브 퍼포먼스, 오랜 내공이 깃든 무대 매너가 최고의 시너지를 이루며 매 순간 공연을 절정으로 치닫게 했다. 블랙잭(팬덤명)은 2NE1을 향한 변함없는 사랑을 과시하듯 뜨거운 함성과 떼창으로 호응했다. 앙코르 콘서트를 앞두고 멤버 박봄의 셀카를 두고 불거진 '필터설'이 무색할 만큼 네 멤버 모두 물오른 미모를 뽐냈다.여기에 YG의 공연 노하우가 집약된 완성도 높은 연출이 특별함을 더했다. 팀의 개성을 감각적으로 구현한 LED와 무대는 지난해보다 세 배 커진 공연장에 걸맞은 스케일로 강렬한 시각적 쾌감을 선사했다. 또 데뷔 서사가 담긴 VCR, 역동적인 에너지를 배가해 준 밴드 세션과 안무팀, 멤버들의 아이디어가 녹아든 무대 소품 등 작은 요소 하나하나가 음악과 조화를 이루며 몰입감을 극대화했다.팬들은 공연장 분위기가 절정으로 치닫자 2NE1과의 오랜 구호인 "더 놀자"를 외치며 화답했다. 멤버들은 "이번 투어의 피날레는 더 큰 공연장에서 장식하겠다는 약속을 지킬 수 있어서 기쁘다"며 "여러분과 함께 노래 부를 수 있어서 행복했고, 이 아름다운 날을 평생 잊지 못할 것 같다. 우리가 그렇듯 여러분에게도 소중한 기억으로 남았으면 좋겠다. 사랑한다"고 진심을 전했다.한편, 이번 투어는 2NE1이 10여 년 만에 전개한 데뷔 15주년 기념 단독 콘서트 투어다. 지난해 10월 서울을 시작으로 마닐라·자카르타·고베·홍콩·도쿄·싱가포르·방콕·쿠알라룸푸르·타이베이·호찌민·마카오까지 총 12개 도시에서 27회 공연을 펼치며 22만 명의 관객들과 호흡했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr