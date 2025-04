권은비, 매혹+치명 'Hello Stranger'

사진제공=울림엔터테인먼트

가수 권은비가 매혹적이고 강렬한 아우라를 담은 티저로 컴백 예열을 마쳤다.소속사 울림엔터테인먼트는 12일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 권은비의 새 디지털 싱글 '헬로 스트레인저(Hello Stranger)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 영상은 화려한 레드 드레스를 입은 권은비의 여신 같은 자태를 비추며 시작된다. 리본을 흩날리며 파워풀한 댄스를 선보이는 모습으로 이어진다.여기에 '헬로 스트레인저' 속 "날 원한다면 Stranger", "부딪혀봐 너를 Yes feel so right", "Feel so right tonight" 이라는 가사가 흘러나온다. 권은비의 화려한 비주얼과 매력 넘치는 보이스가 조화를 이룬다.댄서들과 한데 어우러져 섹시하고 매혹적인 퍼포먼스를 선보이는 권은비의 모습은 올봄 가요계를 뒤흔들 '퍼포먼스 대가'의 귀환을 예고했다. 몽환적인 무드 속 리본을 흩날리는 권은비의 모습과 함께 영상이 마무리돼 기대감을 끌어올렸다.권은비의 신곡 '헬로 스트레인저'는 쓸쓸한 도시 속 낯선 이방인들에게 전하는 인사처럼 부드럽게 속삭이며, 권은비만의 비밀스러운 세계로 끌어당기는 매혹적이고도 강렬한 여운을 담은 곡이다. 도입부에서는 몽환적인 보컬이, 후렴부에서는 중독성 있는 멜로디와 파워풀한 가창이 어우러져 더욱 강렬한 인상을 남긴다.권은비의 새 디지털 싱글 '헬로 스트레인저'는 오는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr