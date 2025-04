사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 북미에서 더 많은 팬들과 만난다.소속사 KQ엔터테인먼트는 지난 11일 '에이티즈 2025 월드 투어 '인 유어 판타지'(ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY')' 북미 공연 회차 추가 소식을 알렸다.소속사에 따르면 오는 7월 22일 개최 예정이던 올랜도 공연은 하루 전날인 21일 1회차를 추가해 양일 공연이 됐다. 8월 8일 로스앤젤레스 또한 다음 날인 9일에 1회차를 추가해 이틀 동안 현지 팬들을 만나게 됐다.이에 따라 에이티즈는 북미에서 애틀랜타, 뉴욕, 볼티모어, 내슈빌, 올랜도, 시카고, 타코마, 산호세, 로스앤젤레스, 글렌데일, 알링턴, 멕시코 시티까지 총 12개 도시에서 총 14회 공연을 진행하게 됐다.에이티즈는 지난달 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 선보인 피날레 공연을 끝으로 지난해부터 올해까지 이어진 월드 투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)' 대장정을 마무리했다. 이들은 색다른 무대와 매력을 담은 새 월드 투어 '인 유어 판타지'를 통해 또 한 번 글로벌 팬심 사냥에 나선다.에이티즈는 이번 월드 투어를 통해 미국 볼티모어, 내슈빌, 올랜도, 산호세 4개 도시를 처음으로 방문한다. 또한 뉴욕 '시티 필드(Citi Field)', 시카고 '리글리 필드(Wrigley Field)', 로스앤젤레스 'BMO 스타디움(BMO Stadium)', 알링턴 '글로브 라이프 필드(Globe Life Field)', 멕시코 시티 '에스타디오 GNP 세구로스(Estadio GNP Seguros)'까지 5개 도시에서 스타디움 공연을 개최한다.특히 시카고 '리글리 필드'는 에이티즈가 처음으로 방문하는 공연장이자 K팝 아티스트 중에서는 두 번째 입성이다. 멕시코 시티 '에스타디오 GNP 세구로스' 또한 첫 입성이다.'에이티즈 2025 월드 투어 '인 유어 판타지''는 오는 7월 5일과 6일 양일간 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 포문을 연다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr