사진제공=빅히트 뮤직

방탄소년단 지민이 또 하나의 억대 조회 수 뮤직비디오를 추가했다.지민의 솔로 2집 ‘MUSE’ 타이틀곡 ‘Who’ 뮤직비디오의 유튜브 조회 수가 11일 오후 4시 8분경 1억 건을 돌파했다. 이로써 지민은 솔로 1집 ‘FACE’의 선공개곡 ‘Set Me Free Pt.2’, 타이틀곡 ‘Like Crazy’에 이어 세 번째 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.2024년 7월 19일 공개된 ‘Who’는 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’에 14위로 데뷔한 뒤 총 33주 동안 차트에 머물렀다. 이는 그룹과 솔로를 통틀어 역대 K-팝 최장 차트인 기록이다. 지민은 방탄소년단의 ‘Dynamite’(32주)에 이어 솔로곡까지 ‘핫 100’ 최장기 진입 기록을 달성했다. 영국 오피셜 싱글 차트에는 통산 28주간 머무르며 2014년 차트 개편 이후 한국 솔로 가수 최장 차트인 기록을 세웠다. 또 ‘Who’는 지난 3월 28일 일본레코드협회로부터 스트리밍 부문 ‘골드’ 인증을 받았다.‘Who’는 한 번도 만난 적 없는 누군가를 그리워하는 애틋한 상황과 혼란스러운 감정을 노래한 곡이다. 섹시하고 당돌한 느낌의 비트와 리듬감, ‘진정한 사랑을 찾고 싶다’라는 순애보적 가사의 대비가 감상 포인트다.뮤직비디오에는 진정한 사랑을 찾는 지민의 여정이 담겼다. 지민은 쓸쓸하게 거리를 거니는 모습, 많은 사람들 사이를 스쳐 지나가는 장면까지 하나의 퍼포먼스로 표현했다. 그의 퍼포먼스를 돋보이게 만드는 카메라 무빙은 뮤직비디오에 볼거리를 더한다. 또한 영상 곳곳에는 앨범의 수록곡 제목을 활용한 LED 간판이 등장해 눈길을 끌며 ‘1995s TOP love song’이 기재된 전단지, 캠코더로 찍은 듯한 장면들은 빈티지한 분위기를 극대화한다.지민은 ‘Who’로 ‘2025 아이하트라디오 뮤직 어워드’(iHeartRadio Music Awards 2025)에서 ‘올해의 K-팝 송’(K-POP SONG OF THE YEAR) 부문을 수상했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr