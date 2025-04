사진 제공=알비더블유, WM엔터테인먼트

그룹 오마이걸(OH MY GIRL)이 데뷔 10주년을 맞이해 스페셜 싱글을 선보인다.오마이걸은 9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 싱글 'Oh My'(오 마이)를 발매한다.'Oh My'는 10주년을 맞이한 오마이걸의 여정과 미라클(팬덤명)을 향한 애정이 녹아 있는 곡이다. 그루비한 베이스와 챠핑된 소스, 퓨처 일렉트로닉 장르 악기 요소들이 어우러져 독특한 구성을 이뤘으며, 누구나 따라 부를 수 있는 멜로디와 랩의 조화로 높은 중독성을 자랑한다.점점 깊어지는 둘 사이를 깊은 바다(Deep 海(딥해))에 비유한 재치 넘치는 가사를 비롯해 오마이걸의 대표곡들을 떠올리게 하는 흔적이 곳곳에 배치돼 있어 이를 찾아보는 재미 역시 쏠쏠하다. 오마이걸과 오랜 시간 호흡을 맞춰온 서지음 작사가가 노랫말을 썼으며, 멤버 미미 또한 랩 가사를 직접 썼다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 특별한 날, 특별한 친구를 위해 특별한 파티를 여는 오마이걸의 모습이 담긴다. 마치 바닷속을 연상케 하는 컬러풀한 씨푸드 마켓에서 멤버들은 특유의 밝고 긍정적인 에너지를 전한다. 미라클과의 유대감은 물론 오마이걸의 발자취를 확인할 수 있는 유쾌한 장치들로 보는 즐거움을 더할 예정이다.'Oh My'는 오마이걸이 지난해 8월 발매한 미니 10집 'Dreamy Resonance' 이후 약 7개월 만에 선보이는 스페셜 싱글이다. 오마이걸의 그동안의 음악 여정을 집약해 10년간 함께한 가장 특별하고도, 가장 깊은 사이인 미라클에 대한 진심을 담았다. 특히, 단독 콘서트를 앞두고 스페셜 싱글이 발매되는 만큼 팬들에게 뜻깊은 선물이 될 것으로 기대된다.오마이걸은 오는 19~20일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 10주년 기념 단독 콘서트 '2025 OH MY GIRL CONCERT 'Milky Way''를 개최하고 팬들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr