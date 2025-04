사진=리사 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 태국에서의 근황을 전했다.리사는 지난 8일 자신의 인스타그램에 "It was the greatest honor to be part of this show as my first acting gig alongside such incredible actors" (이렇게 놀라운 배우들과 함께 나의 첫 연기 공연으로 이 쇼에 참여하게 되어 가장 큰 영광이었습니다)라며 배우로서 한 작품을 마치게 된 소감을 밝혔다.이어 리사는 "And I’m so proud to be able to share my culture and show the beauty of Thailand to the world"(그리고 나의 문화를 공유하고 태국의 아름다움을 세계에 보여줄 수 있다는 것이 자랑스럽습니다)라고 덧붙이며 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 리사가 자신의 고향이자 태국에서 촬영을 하며 일상을 보내고 있는 모습. 특히 리사는 태국 전통의상을 입고 자신의 트레이드 마크인 앞머리를 깔끔하게 뒤로 넘겨 눈길을 끌었다.앞서 리사는 JTBC 예능 '아는 형님'에 블랙핑크 멤버들과 함께 출연해 50억을 주면 이마를 절반만 열고 100억을 주면 전체를 오픈하겠다고 말해 웃음을 자아낸 바 있다.한편 리사는 지난 2월 7일 솔로 정규 앨범 'Born Again(본 어게인)'을 발매했다. 'Born Again'은 다이내믹하고 에너지가 넘치는 팝 트랙으로, 빌보드 1위와 그래미 수상을 거머쥐며 존재감을 달리하고 있는 래퍼 도자 캣(Doja Cat)과 '브릿 어워즈' 역사상 하루에 가장 많은 상을 수상하는 쾌거를 이룬 영국 아티스트 레이(RAYE)가 피처링으로 참여해 시너지를 더했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr