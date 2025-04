그룹 하이라이트 /사진 = 어라운드어스

그룹 하이라이트(HIGHLIGHT)가 28일 미니 6집으로 컴백한다.하이라이트(윤두준, 양요섭, 이기광, 손동운)는 오는 28일 오후 6시 여섯 번째 미니앨범 'From Real to Surreal'(프롬 리얼 투 서리얼)을 발매한다. 이에 앞서 16일 오후 6시 수록곡 '없는 엔딩(endless ending)'을 선공개한다.'From Real to Surreal'은 하이라이트가 지난해 3월 발매한 미니 5집 'Switch On(스위치 온)' 이후 약 1년 만에 발표하는 새 앨범이다. 지난달 열린 팬콘 'WELCOME TO THE HIGH-MART(웰컴 투 더 하이-마트)'에서 완전체 컴백 소식을 깜짝 발표한 하이라이트는 오늘(9일) 0시 공식 SNS에 스케줄 포스터를 공개하며, 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.스케줄 포스터에 따르면 하이라이트는 정식 컴백을 앞둔 16일 이번 미니 6집의 신곡 '없는 엔딩'을 선공개한다. 앞선 팬콘을 통해 '없는 엔딩'의 아련한 감성이 돋보이는 음원 일부가 베일을 벗어 팬들의 뜨거운 호응을 얻은 가운데, 완곡에 대한 기대감이 증폭되고 있다.이를 전후로 하이라이트는 미니 6집의 트랙리스트, 트레일러 비디오, 콘셉트 포토 4종, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 2종 등 티저를 순차 공개한다.올해 데뷔 16주년을 맞이하는 하이라이트는 2025 팬콘 'WELCOME TO THE HIGH-MART'를 전석 매진 기록과 함께 성황리에 마치며 건재한 흥행 파워를 재차 증명했다. 또 멤버 각자 분야를 아우르는 존재감을 펼치고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr