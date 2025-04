나우어데이즈/ 사진 제공=큐브엔터테인먼트

그룹 나우어데이즈(NOWADAYS)가 글로벌 활동에 나선다.나우어데이즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 다음 달 9일 타이베이 레거시 테라(Legacy TERA)에서 '2025 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN TAIPEI'를 개최하고 현지 팬들과 만난다.이번 공연은 나우어데이즈의 개성을 느낄 수 있는 발매 곡을 비롯해 나우어데이즈만의 색으로 재해석한 커버 무대, 팬들과 소통하는 다양한 코너 등으로 구성됐다.앞서 나우어데이즈는 지난해 11월 마카오와 12월 도쿄에서 연이어 미니 라이브를 개최하며 완성도 높은 무대와 다채로운 코너로 호평받았다. 올해도 타이베이 미니 라이브를 통해 국내를 넘어 활동 영역을 확장한다.지난 2일 데뷔 1주년을 맞은 나우어데이즈는 자체 콘텐츠 '나우어배워데이즈'로 팬들과 만나고 있다. '나우어배워데이즈'는 멤버들이 전문가에게 취미 생활을 하나씩 배워가면서 자신의 매력을 찾아보는 콘텐츠로, 매주 화요일 오후 8시 공식 유튜브 채널에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr