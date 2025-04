아이브/ 사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트

아이브/ 사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트

아이브/ 사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트

아이브/ 사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트

아이브/ 사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트

아이브/ 사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브가 팬 콘서트를 성료했다.아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)는 지난 5일과 6일 서울 올림픽공원 KSPO돔(구 체조경기장)에서 2025 아이브 세 번째 팬 콘서트 '아이브 스카우트'(IVE SCOUT)를 개최했다.해당 공연은 2회차 모두 전석 매진을 기록했으며, 첫날 공연은 전국 롯데시네마 극장의 라이브 뷰잉을 통해, 마지막 날 공연은 글로벌 송출 플랫폼 비욘드 라이브(Beyond LIVE)를 통해 온라인 생중계됐다.이날 공연은 리더 안유진과 댄서들의 오프닝 퍼포먼스로 포문을 열었다. 안유진은 파워풀한 군무와 강렬한 호루라기 퍼포먼스로 현장을 단번에 압도했고, 아이브는 열띤 분위기 속 신보 '아이브 엠파시(IVE EMPATHY)'의 선공개 곡 '레블 하트(REBEL HEART)'와 정규 1집 타이틀곡 '아이엠(I AM)' 무대를 선보이며 본격적인 팬콘의 시작을 알렸다.아이브는 공연장을 꽉 채운 다이브(공식 팬클럽명)와 반가운 인사를 나눈 뒤, 곧바로 첫 번째 토크 코너인 'I'm that I'm that 스카우트왕'을 진행했다. '아이브 스카우트' 대원으로 변신한 멤버들은 최고의 대원이 되기 위해 필요한 덕목 능력치 검증에 들어갔고, '지혜', '생존 기술', '팀워크' 등 다양한 덕목에 걸맞은 미션들을 수행하며 보는 재미를 더했다.이들은 데뷔곡 '일레븐(ELEVEN)'을 비롯해 오로지 팬콘만을 위해 준비한 유닛 무대를 펼치며 공연의 풍성함을 더했다. 안유진, 가을, 레이는 오렌지캬라멜의 '마법소녀'를, 장원영, 리즈, 이서는 팝스타 두아 리파의 'Levitating'을 커버했다. 특히, '마법소녀' 무대에서는 tvN 예능 '뿅뿅 지구 오락실'의 마스코트 캐릭터 '토롱이'가 깜짝 등장해 무대 곳곳을 뛰어다니며 웃음을 선사했다.신보 '아이브 엠파시'의 수록곡 'TKO' 무대도 최초 공개됐다. 리드미컬한 힙합 리듬에 더해진 멤버들의 성숙한 보컬이 귓가를 사로잡았고, 목을 긋는 듯한 제스처부터 복싱 동작 등 곡 콘셉트에 걸맞은 안무가 이어졌다. 멤버 가을은 이번 팬 콘서트를 위해 안무가와 함께 직접 'TKO'의 안무를 제작했다.멤버들은 "팬콘이라 더욱 다이브가 좋아하는 것들로 채우고 싶다는 생각으로 멤버들과 함께 고민하고 준비했다"고 밝혔다. 이어 "다이브의 목소리는 저희에게 최고의 원동력인 것 같다. 늘 다이브 덕분에 앞으로 더 나아갈 수 있는 힘을 얻는다"며 진심 어린 감사의 인사를 전했다.마지막까지 에너지를 쏟아내며 무대를 마친 아이브는 팬들의 열렬한 앙코르 요청에 힘입어 다시 무대에 올랐다. 멤버들은 신보 수록곡 '땡큐'(Thank U)를 가창하며 깜짝 등장했고, 돌출 무대와 이동차를 활용해 관객석 곳곳을 누비며 팬들과 가까이서 눈을 맞추고, 미리 준비한 사인볼을 나눠줬다. 마지막 곡 '낫 유어 걸'(NOT YOUR GIRL)에서는 전 멤버가 무대에 다시 모여 피날레를 장식했다.아이브는 오는 4월 12일과 13일 일본 아이치 공연을 시작으로 일본 4개 도시를 순회하는 팬콘 투어 '2025 아이브 팬 콘서트 '아이브 스카우트' 인 재팬'(2025 IVE FAN CONCERT 'IVE SCOUT' IN JAPAN)을 개최할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr