[사진 = nCH 엔터테인먼트 제공]

그룹 엔싸인이 데뷔 첫 한국 단독 콘서트를 성공리에 마쳤다.엔싸인은 지난 5일 서울 용산구에 위치한 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 '엔싸인 첫 번째 콘서트 <에버블루> 인 서울'을 개최했다.엔싸인이 데뷔 약 1년 8개월여 만에 한국에서 처음 개최한 이번 콘서트는 팬들과 함께 소통하며 추억을 나누는 팬 콘서트와 압도적이고 감동적인 무대들이 펼쳐지는 라이브 콘서트로 나누어 다채롭게 꾸며졌다.먼저 팬 콘서트에서 엔싸인은 그간 쉽게 만나 볼 수 없었던 멤버 개인의 노래와 커버 댄스 및 유닛 무대 등을 펼치며 팬들을 즐겁게 했다. 한준은 코레오 댄스를, 로렌스는 걸그룹 댄스 메들리를, 도하와 성윤은 'LAST DANCE(라스트 댄스)'와 'HOME SWEET HOME(홈 스윗 홈)' 무대를, 카즈타·도하·성윤·한준·로렌스는 EXO(엑소)의 '나비소녀 (Don't Go)' 커버 무대를 선보이며 팬들의 오감을 자극했다. 도하는 자신의 자작곡인 'Not Alone(낫 얼론)'을 불러 팬들의 귀를 사로잡았다. 그뿐만 아니라 멤버들과 팬들이 함께 하는 다양한 게임도 진행해 팬들의 행복지수를 높였다.라이브 콘서트에서는 엔싸인 특유의 파워풀하고 에너지 넘치는 무대들과 팬들의 사랑을 받아온 곡들의 무대가 이어졌다. 'Apocalypse (:Superego)(아포칼립스 (:슈퍼에고)'와 'Tiger (New Flavour)(타이거 (뉴 플레이버)'로 시작된 공연은 '웜홀 (Wormhole: New Track)(웜홀: 뉴 트랙)', 'Salty(솔티)', 'Love Potion (백일몽;白日夢)(러브 포션)', 'Happy &(해피 앤드)', 'SPICE(스파이스)', 'FUNK JAM(펑크 잼)'으로 이어졌고, 이후 'Higher(하이어)', 'Black Down(블랙 다운)', 'Love, Love, Love Love Love!(러브, 러브, 러브 러브 러브!)', 'NEW STAR(뉴 스타)', 'EVERBLUE(에버블루)' 등 풍성한 무대 향연이 펼쳐졌다. 앙코르 곡으로는 'Roller Coaster(롤러코스터)', 'Woo Woo (이게 말이 돼?)(우 우)'등을 선물하며 다음을 기약했다.엔싸인 멤버들은 "행복한 추억 만들 수 있어 감사했다. 다음에 또 만나자" "함께 즐길 수 있어서 너무 좋았다" "한국 첫 단독 콘서트를 기다려 주시고 응원해 주셔서 감사하다. 신났고 행복한 시간이었다"라며 소감을 전했다.또 "처음이 어려운 것일 뿐 두 번째, 세 번째, 네 번째는 더 빨리 올 수 있을 테니 기대해달라. 앞으로 스케줄이 아주 많을 예정"이라며 앞으로의 활동에 대한 기대감을 높이기도 했다.한편 엔싸인은 올 초 발매한 'Love Potion (백일몽; 白日夢)'으로 음원 차트와 음악방송 1위를 거머쥐며 커리어 하이를 경신했고, 일본의 4개 도시 홀 투어를 전 회차 매진 속 성황리에 마쳤다. 이번 한국 첫 단독 콘서트 또한 성공리에 마친 엔싸인은 앞으로도 글로벌한 존재감을 넓혀가기 위해 다양한 활동을 이어갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr