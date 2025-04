사진제공=멜론

가수 로이킴이 멜론(Melon)의 발라드 대표 플레이리스트 'The Ballad(더 발라드)'의 대표 아티스트로 선정됐다.멜론은 다양한 장르별 플레이리스트를 운영하고 있으며, 'The Ballad'는 최근 인기곡부터 신곡까지 매주 업데이트되는 발라드 전용 플레이리스트다. 해당 리스트는 주간 최대 30만 이상의 스트리밍을 기록하고 있다.로이킴은 '봄봄봄', '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면' 등 계절감 있는 발라드 곡으로 이름을 알린 싱어송라이터다. 최근에는 신곡 '있는 모습 그대로'를 발매했다. 이 곡은 지난해 단독 콘서트 'Roy Note'에서 미공개곡으로 선보였으며, 이번에 밴드 편곡을 거쳐 정식 발매됐다.멜론은 'The Ballad' 플레이리스트 내 1번 트랙에 '있는 모습 그대로'를 배치하고, 로이킴을 커버 아티스트로 선정했다. 멜론은 'The Ballad'를 비롯해 팝 장르 'Pop uP', 아이돌 장르 'Idologic' 등 다양한 플레이리스트를 운영하고 있다.로이킴을 커버 아티스트로 내세운 'The Ballad'는 서울 강남 일대 옥외 광고와 멜론 공식 SNS 채널을 통해 노출된다. 또한, 멜론 매거진을 통해 로이킴의 앨범 커버, 공식 비디오 촬영 비하인드 등이 공개된다.팬 참여 이벤트도 진행 중이다. 로이킴과 '팬맺기'를 한 후 'The Ballad' 플레이리스트 내 '있는 모습 그대로' 감상 화면을 캡처해 감상평과 함께 응모하면 된다. 추첨을 통해 10명에게 기타 피크와 틴케이스 세트가 증정되며, 이벤트는 9일까지 진행된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr