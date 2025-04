그룹 싸이커스/사진제공=KQ

그룹 싸이커스 정훈이 부상을 딛고 2년 만에 활동을 재개한다.싸이커스는 지난 3일 오후 4시 서울시 강남구에 위치한 일지아트홀에서 미니 5집 'HOUSE OF TRICKY : SPUR'(하우스 오브 트리키: 스퍼) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.부상으로 활동을 중단했다가 2년 만에 활동에 복귀한 정훈은 "살짝 긴장되긴 하지만 옆에 멤버들이 있어서 괜찮다"며 소감을 전했다. 그러면서 그는 "그동안 휴식을 취하면서 재활했다"며 "2년이 지나고 오랜만에 복귀했는데 반겨주셔서 감사하다"고 말했다. 그는 이어 "10명 싸이커스로 무대를 하게 됐는데 우리 케미를 기대해주셨으면 좋겠다. 앞으로도 열정 가득하게 해보겠다"고 의지를 드러냈다.준민은 정훈의 컴백에 대해 "우리 10명으로 데뷔한 이유가 있다고 생각한다"고 말을 꺼냈다. 그는 "정훈이가 있고 없고에 따라 관객이 느끼는 에너지도 달라지는 것 같다. 그가 돌아와 앞으로 더 에너지 넘치는 모습을 보여드릴 수 있겠단 생각에 기쁘다"며 미소 지었다.곧이어 진식은 "9명이 활동하면서는 20% 정도가 빠진 느낌이었다. 보컬적으로도 그렇다. 월등히 퀄리티도 좋아져서 좋다"며 뿌듯함을 드러냈다.싸이커스의 미니 5집 'HOUSE OF TRICKY : SPUR'에는 타이틀곡 'BREATHE'(브리드)를 포함해 총 5개 트랙이 수록돼있다. 싸이커스는 이번 앨범에 '지루한 일상을 깨고 나아가면 분명히 길이 있다'는 메시지를 담았다. 타이틀곡 'BREATHE'에서 이들은 가혹한 환경 속에서도 아무렇지 않은 듯 앞으로 나아가겠단 의지를 노래하고 있다.한편, 싸이커스의 미니 5집 'HOUSE OF TRICKY : SPUR'는 4일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr