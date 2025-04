그룹 싸이커스/사진제공=KQ

그룹 싸이커스 수민/사진제공=KQ

그룹 싸이커스 세은/사진제공=KQ

그룹 싸이커스가 중독성 넘치는 힙합곡을 들고 2년 만에 완전체로 컴백했다.싸이커스는 3일 오후 4시 서울시 강남구 일지아트홀에서 미니 5집 'HOUSE OF TRICKY : SPUR'(하우스 오브 트리키: 스퍼) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 했다.부상으로 활동을 중단했다가 2년 만에 활동에 복귀한 정훈은 "살짝 긴장되긴 하지만 옆에 멤버들이 있어서 괜찮다"고 소감을 전했다. 그는 "그동안 휴식을 취하면서 재활했다"며 "2년이 지나고 오랜만에 복귀했는데 반겨주셔서 감사하다"고 말했다. 정훈은 "10명 싸이커스로 무대를 하게 됐는데 우리 케미를 기대해주셨으면 좋겠다. 앞으로도 열정 가득하게 해보겠다"고 의지를 드러냈다.준민은 정훈의 컴백에 대해 "우리 10명으로 데뷔한 이유가 있다고 생각한다"고 말을 꺼냈다. 그는 "정훈이가 있고 없고에 따라 관객이 느끼는 에너지도 달라지는 것 같다. 그가 돌아와 앞으로 더 에너지 넘치는 모습을 보여드릴 수 있겠단 생각에 기쁘다"며 미소 지었다.진식은 "9명이 활동하면서는 20% 정도가 빠진 느낌이었다. 보컬 측면에서도 그렇다. 월등히 퀄리티도 좋아져서 좋다"고 뿌듯함을 드러냈다.이날 민재, 수민, 예찬은 전 수록곡 작사에 참여한 소감을 밝혔다. 민재는 "이번 앨범은 듣기에 도입부부터 쾌감을 느낄 수 있도록 썼다"며 "가벼운 분위기와 큰 중독성을 주고자 했다. 지난 앨범과 다른 저의 벌스에 집중해주셨으면 좋겠다"고 희망했다.이어 수민은 "이번 랩 파트에서는 힘을 빼봤다"고 밝혔다. 그는 "칠(Chill)하고 여유로운 분위기가 요즘엔 유행 아니냐. 전보다 다른 분위기를 잘 보여드릴 수 있을 것 같아 뿌듯하다"고 했다.예찬은 "지난번 앨범에서 스스로 마음에 드는 벌스를 많이 보여드린 것 같아 더 고민이 됐다"고 털어놨다. 그는 "그래서 아예 평소에 하는 스타일이랑 다른 스타일을 써보자는 생각이 들었다. 노력을 많이 기울인 만큼 뿌듯함이 크다"고 미소 지었다.싸이커스는 2023년 데뷔 5개월 만에 첫 월드투어를 치른 데에 대해 감사하다는 마음을 표현했다. 민재는 "데뷔 초부터 해외 투어를 하게 돼서 기뻤다"며 "강렬한 에너지를 보여주고, 그걸 관객들도 느낄 수 있게 하고 싶어서 노력했다"고 밝혔다. 그는 이어 "관객들이 떼창을 해주신 덕분에 오히려 저희가 에너지를 얻게 됐다"며 "우리만의 에너지를 보여드릴 수 있어 꿈만 같았다"고 당시를 회상했다.이들은 오는 5월 개최될 두 번째 월드투어 '로드 투 XY : 엔터 더 게이트'를 앞두고 있다. 이에 대해 세은은 "민재가 말한 대로 지난 월드투어를 했을 때 너무 많은 에너지를 받았다"며 "이번엔 완전체로 좋은 모습 보여드릴 수 있다고 생각하니 기쁘다"고 말했다. 이어 예찬은 "곧 두 번째 월드투어도 앞두고 있다. 서울에서 처음으로 투어 무대를 갖는 게 우리에겐 무척 의미가 크다. 이번 두 번째 월드투어도 멋지게 해보겠다"고 각오를 다졌다.이날 예찬은 "미국 빌보드 차트 이름을 올려 영광"이라고 했다. 그는 "새롭게 떠오르는 아티스트를 꼽는 '이머징 아티스트' 차트에서 1위를 해 감사하다. 대중의 기대에 부응하는 싸이커스가 되겠다"고 소감을 말했다. 민재는 "매 앨범마다 거듭해서 좋은 성적을 거두긴 어려운 일이라 생각한다. 우리도 사람인지라 열심히 준비하는 만큼 부담도 생기는 게 사실"이라면서도 "이번엔 더욱더 최선을 다해 빌보드 차트인을 노리겠다"고 설명했다.싸이커스의 미니 5집 'HOUSE OF TRICKY : SPUR'에는 타이틀곡 'BREATHE'(브리드)를 포함해 총 5개 트랙이 수록됐다. 싸이커스는 이번 앨범에 '지루한 일상을 깨고 나아가면 분명히 길이 있다'는 메시지를 담았다. 타이틀곡 'BREATHE'에서 이들은 가혹한 환경 속에서도 아무렇지 않은 듯 앞으로 나아가겠단 의지를 노래하고 있다.싸이커스의 미니 5집 'HOUSE OF TRICKY : SPUR'는 오는 4일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr