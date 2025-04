사진=MBC M '쇼! 챔피언' 방송화면

사진=MBC M '쇼! 챔피언' 방송화면

뉴비트가 '쇼! 챔피언'을 뒤흔들었다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 2일 오후 방송된 MBC M '쇼! 챔피언'에서 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)의 선공개곡 'HICCUPS'(히컵스)와 타이틀곡 'Flip the Coin'(플립 더 코인) 무대를 선보였다.이날 뉴비트는 캐주얼한 매력이 돋보이는 의상을 입고 무대에 올라 유니크한 매력을 드러냈다. 멤버들은 시작부터 'HICCUPS'의 몽환적인 멜로디로 시선을 사로잡는가 하면 중독적인 후렴구로 관객들의 떼창을 유발했다.이어 뉴비트는 힙한 느낌의 착장을 입고 'Flip the Coin' 스테이지를 펼쳤다. 멤버들은 격렬한 안무 속에서도 탄탄한 라이브 실력을 보여주며 육각형 아이돌 면모를 입증했다.'RAW AND RAD'는 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전하는 소년들의 열정을 담은 앨범이다. 뉴비트는 거침없는 패기와 솔직한 감성을 담아, 가장 빛나는 소년들의 이야기를 전하고 있다.한편 뉴비트는 비트인터렉티브에서 8년 만에 선보이는 전원 한국인으로 구성된 7인조 보이그룹이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr