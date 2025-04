사진=SBS M '더쇼' 방송화면

사진=SBS M '더쇼' 방송화면

뉴비트가 '더쇼'를 장악했다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 1일 오후 방송된 SBS M '더쇼'에 출연해 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)의 선공개곡 'JeLLo(힘숨찐)'와 타이틀곡 'Flip the Coin'(플립 더 코인) 무대를 꾸몄다.이날 뉴비트는 화이트 컬러가 돋보이는 체육복을 입고 무대에 등장했다. 멤버들은 교복을 입은 댄서들 사이에서 풋풋한 아우라를 뽐내 눈길을 끌었다. 특히 뉴비트는 트렌디하면서도 유니크한 'JeLLo' 퍼포먼스로 단숨에 열기를 끌어올렸다.이어 뉴비트는 블랙 레더 올 셋업 의상으로 'Flip the Coin' 무대를 펼치며 현장을 강렬한 에너지로 뒤바꿨다. 여기에 안정적인 라이브 실력과 다채로운 표정을 연달아 선보이는 등 루키답지 않은 무대 매너로 관객들의 함성을 유발했다.뉴비트는 지난달 24일 정규 1집 'RAW AND RAD'를 발매하고, Mnet 데뷔쇼 'Drop the NEWBEAT' (드랍 더 비트)와 SBS 데뷔 팬 쇼케이스 '힘숨찐 해부실'로 화려한 데뷔 신고식을 치렀다. 특히 멤버들은 재치 있는 입담과 센스는 물론 완벽한 라이브 실력과 퍼포먼스로 호평받았다.또한 데뷔 직후 포털 헤드라인을 장식하고 각종 커뮤니티 인기 게시물에 오르는 등 SNS에서 화제를 모았다. 아울러 선공개곡 'JeLLo', 'HICCUPS'(히컵스)와 타이틀곡 'Flip the Coin' 뮤직비디오는 화려한 연출과 감각적인 영상으로 뜨거운 반응을 얻고 있다.한편 뉴비트는 각종 음악방송과 다채로운 온·오프라인 콘텐츠를 통해 활발한 데뷔 활동을 이어간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr