사진 제공 = 언코어

그룹 클로즈 유어 아이즈가 가요계에 첫 발을 내디딘다.클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES, 전민욱, 마징시앙, 장여준, 김성민, 송승호, 켄신, 서경배)는 2일 오후 6시 첫 번째 미니 앨범 '이터널티(ETERNALT)'를 발매하고 데뷔한다.클로즈 유어 아이즈는 JTBC 오디션 프로그램 '프로젝트 7'을 통해 결성된 그룹이다. 팀명에는 보이는 퍼포먼스뿐만 아니라 눈을 감고 들었을 때도 설득력 있는 음악을 선물하겠다는 의미와, 눈을 감고 뜰 때마다 모두가 상상하는 아이돌로 계속해서 강화하겠다는 의미를 담았다.데뷔 앨범명 '이터널티'는 '영원한'을 뜻하는 '이터널(ETERNAL)'과 '시간(TIME)'의 'T'의 합성어다. 팬들과 영원히 함께하고 싶은 멤버들의 마음을 표현했다.타이틀곡은 '내 안의 모든 시와 소설은'으로, 영감을 주는 상대방에 대한 마음을 표현한 서정적인 가사가 돋보이는 2000년대 레트로 알앤비(R&B)풍의 곡이다. 서툴게 사랑을 써 내려가는 문학소년 클로즈 유어 아이즈의 모습이 그려지는 진솔하고 섬세한 사랑을 담은 가사와 성숙한 분위기의 트랙이 만들어내는 대비가 특징이다. 멤버 전민욱이 랩 메이킹에 참여했다.이 외에도 클로즈 유어 아이즈의 시작을 알리는 동명의 곡 '클로즈 유어 아이즈(Close Your Eyes)', 위로의 메시지를 담은 '너를 담은 이 영화에 나의 가사가 자막이 돼', 내면의 어두움이 찾아오는 순간을 정면으로 맞닥뜨리자는 내용의 '빗속에서 춤추는 법', 관심가는 상대에 대한 밀고 당김을 재치 있게 표현한 '못 본 척', 추억이 살아 숨쉬는 숲이라는 안식처로 돌아가고 싶은 마음을 노래한 '투 더 우즈(To The Woods)', 사랑하는 이에게 영원히 곁에 머물러 달라고 말하는 '스테이 포 굿(Stay 4 Good)', 사랑을 시작하며 생긴 설레는 감정을 세상이 뒤집어졌다는 과장된 표현으로 그려낸 '사과가 하늘로 떨어진 날'까지 총 8곡이 수록됐다.이날 오후 8시에는 예스24 라이브홀(YES24 LIVE HALL)에서 데뷔 쇼케이스도 개최된다. 클로즈 유어 아이즈는 타이틀곡 '내 안의 모든 시와 소설은'을 비롯한 신곡 퍼포먼스는 물론 다양한 코너로 팬들과 소통할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr