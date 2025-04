/사진 = MJYMUSIC

작곡가 박가을과 가수 이현욱이 지난달 31일 새로운 싱글 'Hold on for me'(홀드 온 포 미)를 발매했다.앨범에는 박가을이 작곡한 타이틀곡 'Hold on for me'와 더불어 이현욱이 그레이 데이(Grey Day) 시절에 작곡한 'Missing You'(미싱 유)도 함께 담겼다.이번 'Hold on for me' 앨범에서는 가스펠적인 요소가 돋보인다. 재즈 피아니스트 전용준의 아름다운 인트로 연주에 넋 놓고 있다가 '두 손을 모아 어둡고 기나긴 고통이 제발 지나가기를' 이라는 가사는 아프리카 흑인 여성이 간절히 기도하는 모습의 앨범 커버를 단번에 이해할 수 있게 한다.'Hold on for me'의 후반부에 펼쳐지는 플루트와 클라리넷 솔로 연주는 이현욱의 노래와는 별개로 마음의 깊이와 형상을 상징하는 파트이다. 누군가의 쓸쓸한 뒷모습을 굽어보는 듯한 클래식 컬 한 연주가 인상적이다.앨범 2번째 곡으로 색소포니스트 SJsax의 'Hold on for me' 연주곡 또한 보컬 버전과 비교해서 듣는 맛이 느껴진다.수록곡으로 담긴 'Missing You'는 박가을이 가장 아끼는 발라드 곡으로 이현욱의 난이도 높은 가창력이 돋보이는 곡이다.'Missing You' 편곡에 함께 참여한 박민주의 어쿠스틱 피아노 연주는 노래의 제목처럼 그리움을 향한 채로 여운을 남기는 연주를 들려준다. 처음 계획한 편곡은 후렴으로 갈 수록 웅장한 편곡이었으나 멜로디를 해치지 않는 단출한 편곡으로 방향을 틀었다. 노래의 감정선을 위해 스트링 편곡 역시 필요한 부분에만 힘을 주었다.소속사 측은 "삶이 거듭될수록 반복해서 깨닫는 것이 있다. 간절히 바랄수록 그 바람은 멀리 달아난다는 것이다. 삶의 기로에 선 사람들이 간절히 바라는 기도처럼 말이다"라며 "박가을, 이현욱이 함께한 'Hold on for me'는 그런 사람들의 마음을 어루만지는 위한 노래"라고 소개했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr