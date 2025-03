사진=ATRP 제공

‘인간 비타민’ 츄(CHUU)가 오는 4월 21일 전격 컴백한다.28일 자정 소속사 ATRP 공식 SNS채널에 세 번째 미니 앨범 ‘Only Cry in the Rain’의 첫 티저 영상을 공개해 컴백 예열에 돌입했다.공개된 의문의 영상에는 눈물을 흘리고 있는 한 소녀의 얼굴을 아스키 아트(ASCII Art) 형식으로 표현했다. 영상 화면 너머에서 들려오는 미묘한 디지털 노이즈와 빗소리가 귓가를 사로잡으며, 순간적으로 깜빡이는 단어들 사이로 희미해지게 사라지는 메시지들은 호기심을 불러모은다. 디지털 아트가 가진 차가움 속에 빗소리에서 느껴지는 몽환적인 무드가 어우러지며 서로 다른 이질감은 더욱 강렬함을 자아내며 이번 신보에 대한 궁금증을 더욱 드높이고 있다.츄는 지난 미니 2집 앨범 'Strawberry Rush’에서 속도감 넘치는 ‘히어로 소녀’로 완벽하게 변신하며 솔로 아티스트로서의 존재감을 드러냈다. 올해 초 포브스는 '올해 재생 목록에 추가할 2024년의 K-Pop 및 인디 노래 6곡(6 K-Pop And K-Indie Songs From 2024 To Add To Your Playlist This Year)'이라는 제목의 기사에 츄의 'Strawberry Rush(스트로베리 러시)'를 소개하며 ‘2024년 가장 과소평가된 K팝 노래’라고 평했다.독보적인 ‘비타민 파워’로 각종 예능 및 광고, 유튜브 콘텐츠 등에서 활약하고 있는 츄는 올 상반기에 공개될 넷플릭스 '데블스 플랜2' 출연자 명단에 이름을 올리며 핫한 행보를 이어나갈 것으로 주목된다.한편 츄는 현재 새 앨범 막바지 작업에 최선을 다하고 있다. 매 앨범 감각적인 스토리텔링과 새로운 형식의 비주얼 티징으로 K-POP팬들의 마음을 사로잡으며 솔로 아티스트로서 점차 자리매김 해나가고 있는 츄가 새롭게 그려나갈 확장된 음악적 스펙트럼과 서사에 기대가 쏠린다.츄의 세 번째 미니 앨범 ‘Only Cry in the Rain’는 오는 4월 21일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr