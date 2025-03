사진='딩고 텍스티드' 캡처

가수 정승원이 라이브로 애절한 고백을 전했다.지난 26일 딩고 뮤직(dingo music) 공식 유튜브 채널에는 정승원의 신곡 ‘너를 사랑한다는 말’ 텍스티드(TEXTED) 라이브 콘텐츠 영상이 공개됐다.라이브 영상 속 정승원은 ‘너를 사랑한다는 말’ 초반부를 차분하게 부르며, 곡의 몰입감을 더했다. 정승원은 부드러우면서 감미로운 음색으로 ‘너를 사랑한다는 말’ 가사 속 감정을 있는 그대로 전달하는가 하면, 감정이 몰아치는 구간을 깔끔하게 불러 전율을 안겼다.또한 정승원은 저음에서 폭발적인 고음까지 오가는 보컬로 뛰어난 가창력을 보여준 동시에 아련한 감성을 극대화, 발라드 팬들의 과몰입을 유발하기도 했다. 수준급 라이브를 보여준 정승원은 신곡 ‘너를 사랑한다는 말(I mean, I love you)’로 지니 발매 1주 내 최신차트에 이름을 올리며 리스너들의 호평을 얻기도 했다.올해의 봄송, 축가로도 떠오르고 있는 ‘너를 사랑한다는 말(I mean, I love you)’은 섬세한 피아노 터치와 따뜻한 스트링 선율이 조화를 이루는 발라드 장르로, 사랑의 감정을 깊이 있게 담아낸 정승원표 러브송이다.라이브 영상에서도 JTBC ‘팬텀싱어4’ 우승자의 진가를 보여준 정승원은 오는 29일과 30일 일본의 ‘KR TRAIN FOR OSAKA, BALLAD LINE VOL.4’(코리아 트레인 포 오사카, 발라드 라인 볼륨 포’) 공연을 찾아 팬들을 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr