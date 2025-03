사진=비트인터렉티브 제공

뉴비트의 정규 앨범이 베일을 벗었다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 17일 오후 공식 SNS를 통해 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)의 트랙리스트 영상을 공개했다.이날 공개된 트랙리스트 영상은 캐릭터 룰렛 게임기 콘셉트로 단번에 눈길을 사로잡았다. 긴장감 넘치는 게임이 끝난 후 유니크한 감성의 트랙리스트가 공개돼 이목을 집중시켰다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 앞서 발표한 선공개곡 'JeLLo(힘숨찐)', 'HICCUPS'를 비롯해 타이틀곡 'Flip the Coin', 'Intro : RAW AND RAD(feat. Khundi Panda)(Prod. Maalib)', 'Sounds like Money', '너,나 +,-', 'F.L.Y(Lonely Youth)(Prod. 임현식)', 'Wonder(Solo. 전여여정)', 'We Are Young', 'Outro : ZERO-SUM GAME(Prod. Maalib)', 'Highs&Lows(Hi&Love)' 등 총 11곡이 수록됐다.또한 인트로곡 'RAW AND RAD' 피처링에 Khundi Panda가 참여했으며 프로듀싱에는 Maalib이 이름을 올렸다. 그룹 비투비 임현식이 수록곡 'F.L.Y' 프로듀싱에 참여했고, 뉴비트 멤버 전여여정의 솔로곡 'Wonder'까지 담겨있어 호기심을 더한다. 특히 신인 그룹으로는 이례적으로 데뷔 앨범을 정규 앨범으로 발매하며, 무려 11곡이 수록된 대규모 스케일로 기대감을 높인다.'RAW AND RAD'는 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전하는 소년들의 패기를 담은 앨범이다. 뉴비트는 정제되지 않은 날것 그대로의 모습으로 가장 빛나는, 진취적인 소년들의 이야기를 그려낼 예정이다.비트인터렉티브에서 8년 만에 선보이는 그룹 뉴비트는 Mnet '보이즈 플래닛' 출신 박민석과 그룹 TO1 출신 전여여정 등 전원 한국인으로 구성된 7인조 보이그룹이다. 이들은 데뷔 전부터 국내외 버스킹 투어로 실력을 쌓으며 글로벌 팬덤을 형성했다. 아울러 Mnet 글로벌 데뷔쇼와 SBS 데뷔 팬 쇼케이스까지 예고하며 K팝신에 지각변동을 예고하고 있다.한편 뉴비트는 오는 24일 오후 6시 첫 번째 정규 앨범 'RAW AND RAD'를 발매하며, 같은 날 오후 8시 Mnet 글로벌 데뷔쇼를 개최한다. 이어 오는 26일 SBS 데뷔 팬 쇼케이스를 개최하고, 오는 28일 오후 SBS 공식 유튜브 채널 'SBSKPOP X INKIGAYO'에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr