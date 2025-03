사진=리사 SNS

걸그룹 블랙핑크 리사가 블랙 카드를 거머쥐었다.리사는 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "lucky to be the first one to get black card"라는 문구와 함께 한 장의 사진과 하나의 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에서 리사는 블랙 카드를 받은 후 환한 미소를 짓고 있는 모습. 특히 리사는 상자를 열어본 후 환호성을 터뜨리면서 기쁜 마음을 표출해 눈길을 끌었다.한편 리사는 지난달 7일 솔로 정규 앨범 'Born Again(본 어게인)'을 발매했다. 'Born Again'은 다이내믹하고 에너지가 넘치는 팝 트랙으로, 빌보드 1위와 그래미 수상을 거머쥐며 존재감을 달리하고 있는 래퍼 도자 캣(Doja Cat)과 '브릿 어워즈' 역사상 하루에 가장 많은 상을 수상하는 쾌거를 이룬 영국 아티스트 레이(RAYE)가 피처링으로 참여해 시너지를 더했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr