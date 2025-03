/사진 제공=JYP엔터테인먼트

/사진 제공=JYP엔터테인먼트

/사진 제공=JYP엔터테인먼트

World Tour'의 포문을 여는 서울 단독 공연을 개최한다.



한편 엑스디너리 히어로즈의 미니 6집 'Beautiful Mind'와 타이틀곡 'Beautiful Life'는 3월 24일(월) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만날 수 있다.



김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

JYP엔터테인먼트(JYP) 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 신보 수록 음원 맛보기 콘텐츠를 선보였다.엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 새 앨범 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드)와 타이틀곡 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프)를 발매한다. JYP는 12일 오후 공식 SNS 채널에 트랙 스니크 피크를 첫 오픈하고 일부 트랙의 노랫말과 멜로디를 미리 들려줬다.영상은 1번 트랙 'FIGHT ME'(파이트 미)와 타이틀곡 'Beautiful Life', 3번 트랙 'more than i like'(모어 댄 아이 라이크)까지 새 앨범에 수록된 3개 곡의 일부 음원이 담겨 눈길을 끌었다. 문이 열리자 등장한 정수와 준한(Jun Han)은 "강한 척해도 내겐 다 티나 네 약해 빠진 Hook Eh, 여전히 뻔한 move "You lose" 반전 없이 끝날 game 어차피 도망칠 곳도, 잃을 것도 없으니 Imma show you my tears and pain 이게 마지막이라면 끝까지 싸울래 더러워진대도"와 같은 구간으로 강렬한 록 에너지를 전해 이목을 사로잡았다.타이틀곡 'Beautiful Life'가 품은 색다른 분위기도 음악팬들의 기대를 높였다. 정수와 가온이 선보인 "You know When I am gone My body may turn to dust But love, oh oh love My song of love Will carry me away And haunt you forever, yeah"의 부분만으로 매력적인 분위기가 예고되어 완곡에 대한 흥미를 높였다. 이어 건일과 가온은 'more than i like'의 "Please save my tears 나 울 것 같을 때 Be next to me 또 주저앉을 때 Oh, 말해 줘 you like me More, just more, just More than I like you More, just more, just More than I like you Yeah"에 맞춰 리듬을 타고 음악을 즐기는 모습으로 눈길을 끌었다.2024년 10월 미니 5집 'LIVE and FALL'(리브 앤드 폴) 이후 약 5개월 만에 발표하는 새 미니 앨범 'Beautiful Mind'는 멤버 전원이 전곡 작업에 참여해 엑스디너리 히어로즈만의 특별한 음악성을 담았다. 이들은 신보 발매에 이어 5월 2일부터 5일까지 새 월드투어 'Xdinary Heroes