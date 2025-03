사진=텐아시아 사진DB

하성운, 라이즈, 강다니엘, 빅뱅, 데이식스, BTS, 보이넥스트도어, 비투비, 2AM, 세븐틴이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 2월 'K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND)' 주인공으로 선정됐다.2월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 1위는 하성운이 차지했다. 그는 2014년 그룹 핫샷으로 데뷔했으며, 2017년 '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 최종 데뷔 멤버로 선발됐다. 이후 워너원으로 활동하며 큰 인기를 얻었으며, 최근에는 '프로젝트7'의 디렉터로 참여해 출연 연습생들의 성장을 도왔다.3위는 강다니엘이다. 강다니엘은 지난달 4~5일 일본 도쿄와 7일 오사카에서 콘서트 '액스 투어 인 2025(ACT TOUR in 2025)'를 열고 현지 팬들을 만났다. 강다니엘은 지난 2월 방콕과 홍콩, 멜버른, 시드니에서 아시아 투어를 진행했다. 이후 3월 타이베이에서 대미를 장식한다.2위에는 라이즈가 이름을 올렸다. 라이즈는 2023년 9월 데뷔했으며 '함께 성장(Rise)하고 꿈을 실현(Realize)해 나아가는 팀'이란 뜻을 가지고 있다. 이들은 지난달 14일 장원영과 함께 우리은행 'WON MORE' 광고에 등장해 시선을 끌었다. 또한, 라이즈는 오는 6월 28일 개최되는 'SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in LONDON'에 출연할 예정이다.이어 빅뱅, 데이식스, BTS, 보이넥스트도어, 비투비, 2AM, 세븐틴 순이었다.하성운, 라이즈, 강다니엘, 빅뱅, 데이식스, BTS, 보이넥스트도어, 비투비, 2AM, 세븐틴의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr