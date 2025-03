사진=텐아시아 사진DB

잔나비, 박효신, 이무진, 황가람, 우즈, 이클립스, 로이킴, 성시경, 순순희, 너드커넥션이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 2월 'K팝 장르 브랜드(K-POP GENRE BRAND)' 주인공으로 선정됐다.2월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), K팝 장르 브랜드(K-POP GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 잔나비가 K팝 장르 브랜드 부문 1위를 차지했다. 최정훈이 보컬을, 김도형이 기타리스트를 맡고 있는 잔나비는 2014년 4월 데뷔해 현재 10주년을 맞이했다. 잔나비는 지난 4월 11일 밴드 페퍼톤스의 20주년 기념 앨범 'Twenty Plenty'(트웬티 플렌티)에 참여해 '행운을 빌어요'를 발매했다. 최정훈은 또 지난 7월 10세 연상 배우 한지민과의 열애를 인정했다. 이들은 지난해 8월 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈-최정훈의 밤의 공원'을 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다.2위는 박효신이다. 그는 1999년 1집 앨범 '해줄수 없는일'을 발매하며 데뷔했다. 이후 '눈의 꽃', '야생화', '숨' 등 히트곡을 발매하며 국내 대표적인 보컬리스트로 자리매김했다. 지난해 그는 그룹 방탄소년단 뷔와 컬래버 음원 'Winter Ahead (with 박효신) : 윤석철트리오 Ver.'를 발매해 많은 사랑을 받았다.3위에는 이무진이 자리했다. 이무진은 2018년 5월 데뷔했다. 2020년 JTBC '싱어게인 – 무명가수전'에 63호 가수로 출연해 최종 3위로 대중에게 본격적으로 얼굴을 알렸다. 그는 음악 라이브 토크쇼 '리무진 서비스'의 진행을 맡고 있다. 이무진은 지난 8일 Zepp New Taipei(젭 뉴 타이베이)에서 열린 '2025 이무진 전국투어 콘서트 '별책부록' in TAIPEI'를 통해 대만에서의 첫 단독 공연을 마쳤다. 매년 전국투어 콘서트로 진행되는 이무진의 브랜드 공연 '별책부록'이 해외에서 개최한 것은 이번이 처음이었다.이어 황가람, 우즈, 이클립스, 로이킴, 성시경, 순순희, 너드커넥션 순이었다.잔나비, 박효신, 이무진, 황가람, 우즈, 이클립스, 로이킴, 성시경, 순순희, 너드커넥션의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드가 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, K-팝 장르 브랜드가 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr