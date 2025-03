위드림컴퍼니, 텐아시아 DB

방송인 박경림이 재능기부에 나서준 스타들에게 고마운 마음을 드러냈다.11일 서울 관악구 위드림컴퍼니에서 쇼뮤지컬 Again ‘드림하이’ 박경림과의 인터뷰를 진행했다. 이날 박경림은 진행자가 아닌 크리에이티브 디렉터로서 인터뷰에 나섰다.2011년 방송된 동명의 드라마를 원작으로 삼은 쇼뮤지컬 Again '드림하이'는 기린예고에서 K-팝 스타가 되는 꿈을 꾸었던 주인공들이 고등학교를 졸업한 후 다시 기린예고로 돌아와 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.이날 박경림은 쇼뮤지컬 Again '드림하이'의 넘버, OST를 위해 발 벗고 나서준 스타들에게 거듭 고마움을 표현했다. 그는 "우리 작품이 누군가의 꿈을 응원하는 이야기이지 않나. OST를 만들어서 자립 준비 청년들을 위한 지원금으로 사용하고 싶었다. 가장 먼저 떠오른 건 아이유 씨였다. 평소에 좋은 일도 많이 하지 않나. 실제로 과거 '드림하이'에 출연했었고, 우리 취지와 가장 잘 맞을 것 같아서 아이유 씨에게 연락했다"고 밝혔다.그러면서 "'썸데이'라는 노래를 부탁했다. 아이유의 2025 버전이 궁금했다. 댄서들이 함께 부르고 아이유 씨가 피처링하는 방향으로 진행됐다"라며 "사실 가창료가 걱정됐는데 아이유 씨가 '언니, 그럴 돈 있으면 다른 곳에 더 기부해주세요'라고 하더라. 재능 기부해줘서 정말 고맙다"고 덧붙였다.아이유 외에도 선예, 신예은, 영재, 김재중, 창민, 세븐, 장동우 등 화려한 라인업의 배우와 가수들이 OST 작업에 참여해 화제를 모으고 있는 쇼뮤지컬 Again '드림하이'는 오는 4월 5일 서울 올림픽공원 우리금융아트홀에서 개막해 6월 1일까지 공연된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr