World Tour' 시작을 알리는 서울 단독 공연을 개최한다.



JYP엔터테인먼트 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 인스트루멘털 라이브 샘플러로 신보 전곡의 일부 구간을 첫 공개했다.엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 여섯 번째 미니 앨범 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드)와 타이틀곡 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프)를 발매한다. 앞서 공식 SNS에 공개한 무드 필름, 트랙리스트 등으로 신보 베일을 조금씩 벗겨온 이들은 10일 오후 새 앨범 전곡의 일부 구간을 악기 사운드로 만나는 인스트루멘털 라이브 샘플러 영상을 선보였다.영상 속 멤버들은 타이틀곡 'Beautiful Life'를 비롯해 'FIGHT ME'(파이트 미), 'more than i like'(모어 댄 아이 라이크), 'Diamond'(다이아몬드), 'Supernatural'(수퍼내추럴), 'George the Lobster'(조지 더 랍스타), 'BBB (Bitter But Better)'(비비비 (비터 벗 베터))까지 새 앨범에 수록된 7트랙 일부 구간을 연주했다. 드러머 건일, 키보디스트 정수와 오드(O.de), 기타리스트 가온과 준한(Jun Han), 베이시스트 주연은 음악에 빠져들어 각 트랙 분위기를 극대화했고, 악기를 연주하는 손과 발에 포커스를 맞춰 시청 몰입도를 높였다. 여섯 멤버가 합주를 펼치는 장면에서는 엑스디너리 히어로즈만의 역동적 에너지를 뿜어내 전율을 자아낼 신보를 기대케 했다.'Beautiful Mind'는 2024년 10월 미니 5집 'LIVE and FALL'(리브 앤드 폴) 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보. 멤버 전원이 타이틀곡 포함 7트랙 전곡 곡 작업에 참여해 엑스디너리 히어로즈만의 유니크한 음악성을 담았다. 여기에 이우민 "collapsedone", 심은지, 베르사최(VERSACHOI), 이해솔 등 다수의 K팝 히트곡 작가진이 크레디트에 이름을 올리며 힘을 실었다.엑스디너리 히어로즈의 미니 6집 'Beautiful Mind'는 오는 24일 오후 6시에 발매된다. 이어 5월 2일부터 5일까지 나흘간 새 월드투어 'Xdinary Heroes