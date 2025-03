그룹 엔티엑스 로현/사진=조준원 텐아시아 기자 @wizard333

그룹 NTX(엔티엑스) 로현이 YG 프로듀서들과의 작업 소감을 밝혔다.엔티엑스는 10일 오전 11시 서울시 상암동에 위치한 쇼킹K팝센터에서 정규 2집 'OVER TRACK'(오버 트랙) 발매 기념 오프라인 미디어 쇼케이스를 개최했다.이날 로현은 이번 곡 작업 과정에 대해 "이번 앨범도 YG 프로듀서들의 도움을 받아 공동작업을 했다"고 밝혔다. 그는 "제게 평소 팀 프로듀서라는 책임이 있다보니, 외부 곡들을 부르는 데에 대한 거부감이 조금 있었던 것도 사실이다"라면서도 "YG 프로듀서 분들이 만들어주신 곡을 들어보니 너무 좋아서 저희가 만든 곡과 더불어 새로운 것도 시도해 봤다"고 고백했다.그러면서 로현은 "우리 색깔만 고수하기 보다 다양한 걸 보여드리고 싶었다. 지금까지는 저희의 퍼포먼스적인 멋을 보여드리고 싶었다면 이번에는 음악적으로 대중에게 쉽게 다가가고 싶어서 이번에는 이지리스닝에 가까운 곡으로 만들었다"고 말했다.곧이어 윤혁은 "이번 앨범에는 YG프로듀서분들과 작업하면서 대중에게 더 가깝게 다가갈 수 있도록 노력했다"며 "로현이가 퍼포먼스가 강한 곡을 많이 만들면서 타이틀곡 포함해 퍼포먼스 곡만 7개가 있다. 국내외 공연 볼거리가 다양할 것으로 보인다"고 덧붙였다.엔티엑스의 정규 2집 'OVER TRACK'은 정규 1집 'ODD HOUR'(오드 아워) 이후 약 1년 3개월 만에 발매하는 정규 앨범이다. 이들은 타이틀곡 'OVER N OVER'(오버 앤 오버)를 비롯해 총 11곡을 이번 앨범에 수록했다. 엔티엑스는 이번 정규 앨범을 통해 다양한 장르의 곡들을 담으며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여줄 예정이다. 타이틀곡 'OVER N OVER'는 답답하고 반복된 일상에서 벗어나 다 함께 청춘의 일탈을 즐기자는 메시지를 담아냈다.한편, 엔티엑스의 정규 2집 'OVER TRACK'은 10일 정오 각종 음악 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr