사진 제공=가인달엔터테인먼트, 제이지스타

가수 송가인이 2025 팬미팅 티켓을 오픈하며 더 차오를 감동을 예고했다.송가인이 7일 오후 8시 예매처 티켓링크를 통해 '2025 송가인 팬미팅 "평생" - The 차오르다' 일반티켓을 오픈한다. 4월 19일 오후 6시 서울 강서구 KBS 아레나에서 열리는 '2025 송가인 팬미팅 "평생" - The 차오르다'에서는 송가인의 팬사랑을 느낄 수 있는 무대들이 준비돼, 벌써부터 예매 열기가 뜨겁다.또 한 번 티켓 대란을 일으킬 '2025 송가인 팬미팅 "평생" - The 차오르다'는 송가인이 팬들을 위해 직접 작사한 곡 '평생'에서 이름을 따온 만큼, 팬들과 평생을 다짐하는 송가인의 진심을 확인할 수 있다. 송가인은 단독 콘서트급의 무대들은 물론, 이벤트까지 준비해 특별한 추억을 꾸밀 예정이다.많은 기대가 쏠린 가운데, 송가인은 '2025 송가인 팬미팅 "평생" - The 차오르다'에서 팬들과 함께 진솔한 이야기도 나누며, 귀호강을 넘어 마음까지 꽉 채우는 감동을 선사한다. 정규 4집 '가인;달'을 이어 팬들에게 또 하나의 큰 선물이 될 것으로 기대를 모은다.송가인은 지난해 데뷔 12주년을 기념해 깜짝 팬미팅을 진행하며 팬들을 만난 바 있다. 올해는 더 풍성한 구성으로 찾아와, 송가인의 남다른 팬사랑을 다시 한번 느낄 수 있다.한편, 팬미팅 공연 전문 제작사인 WAWA C&C가 제작한 '2025 송가인 팬미팅 "평생" - The 차오르다'는 4월 19일 오후 6시 서울 강서구 KBS 아레나에서 개최되며, 티켓은 7일 오후 8시 예매처 티켓링크를 통해 오픈된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr