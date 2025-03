그룹 레드벨벳 슬기/사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 레드벨벳 슬기의 신곡 'Baby, Not Baby'(베이비, 낫 베이비) 뮤직비디오 티저가 공개되어 화제다.7일 0시 유튜브 SMTOWN 채널 등에 오픈된 슬기 두 번째 미니앨범 타이틀 곡 'Baby, Not Baby' 뮤직비디오 티저는 강렬한 신곡 분위기와 이제껏 보지 못했던 슬기의 파격적인 모습을 만날 수 있어 좋은 반응을 얻고 있다.신곡 'Baby, Not Baby'는 드라마틱하게 전개되는 멜로디가 인상적인 팝 댄스 곡으로, 언제나 너의 사랑스러운 연인(Baby)이지만 지금까지 마냥 아이(Baby)처럼 보여진 순진무구하기만 한 내가 아니라는 솔직 당당한 메시지를 담았다.더불어 이번 뮤직비디오는 가는 곳마다 엉뚱한 사고를 일으키는 '악동' 슬기의 예측불가 하루를 트렌디하면서도 위트 넘치는 연출로 담아냈으며, 슬기의 '믿고 보는' 독보적인 퍼포먼스까지 어우러져 있어 한순간도 눈을 뗄 수 없는 몰입감을 선사할 예정이다.한편, 슬기 두 번째 미니앨범 'Accidentally On Purpose'(액시덴털리 온 퍼포즈)는 오는 10일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀 곡 'Baby, Not Baby' 뮤직비디오도 동시에 오픈된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr