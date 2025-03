사진=손나은 SNS

사진=손나은 SNS

가수 겸 배우 손나은이 생일을 맞았다.손나은은 6일 자신의 인스타그램에 "Hope all my birthday wishes come true🎂🙏🏻 2025.2.10"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 손나은은 생일을 맞아 대형 케이크를 들고 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 손나은은 동생 손새은과 자리를 함께 했는데, 두 사람은 쌍둥이라고 해도 믿을 정도로 똑 닮은 외모를 보이고 있어 놀라움을 자아냈다.한편 걸그룹 에이핑크 멤버였던 손나은은 그룹에서 탈퇴한 후 연기자로 전향했다. 최근에는 드라마 '가족X멜로'에 출연해 열연을 펼쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr