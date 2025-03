가수 장예은/사진제공 = 슈퍼벨컴퍼니

가수 장예은(예은)이 2025년 글로벌 활동의 포문을 연다.6일 소속사 슈퍼벨컴퍼니에 따르면 장예은은 오는 22일과 23일 양일간 일본 도쿄 크림 라이브 아사쿠사에서 '2025 JANG YEEUN's FANMEET-UP 'Page of memories' IN Tokyo(2025 장예은 팬밋업 '페이지 오브 메모리즈' 인 도쿄)'를 개최한다.4회차로 진행되는 이번 팬미팅에서 장예은은 현지 팬들과 함께 특별한 추억 한 페이지를 장식할 전망이다. 지난해에 이어 다시 한번 일본을 찾는 그는 다채로운 재미를 느낄 수 있는 코너와 풍성한 이벤트로 글로벌 팬심 정조준에 나설 계획이다.앞서 장예은은 데뷔 8년 만에 'Cherry Coke(체리콕)'으로 강렬한 눈도장을 찍으며 성공적인 홀로서기를 이뤄냈다. 이후 파격적인 오렌지 컬러 헤어를 선보인 'Picky(피키) (Feat. 방용국)'를 통해 색다른 음악적 매력을 선사하며 폭넓은 스펙트럼을 증명하기도 했다.이뿐만 아니라 장예은은 다양한 분야를 넘나들며 전방위 활약을 펼쳐 왔다. Mnet '퀸덤퍼즐'에서 올라운더 역량을 자랑하며 그룹 엘즈업(EL7Z U+P) 멤버로 발탁된 그는 글로벌 무대에 올라 팬들을 만나는가 하면, 방송 활동도 꾸준히 이어 오며 남다른 존재감을 각인시키고 있다.그간 무궁무진한 가능성을 입증하며 육각형 솔로 아티스트로 자리매김한 장예은. 활발한 행보를 보여준 그가 오랜만에 일본 팬들을 만나는 만큼, 알찬 구성으로 소중한 시간을 선물할 팬미팅을 향해 기대가 모인다.장예은의 일본 팬미팅은 22일과 23일 도쿄 크림 라이브 아사쿠사에서 진행되며, 자세한 사항은 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr