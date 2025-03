[사진제공=미스틱스토리]

가수 손태진이 다시 한 번 서울의 밤을 주황빛으로 수놓는다.손태진은 오는 8~9일 양일간 서울 경희대학교 평화의 전당에서 데뷔 첫 전국투어의 앵콜 콘서트 '[서울] 2024-25 손태진 단독 콘서트 'The Showcase' 전국투어 - 앵콜'(이하 'The Showcase')를 개최한다.'The Showcase'를 통해 손태진은 지난해 11월 서울을 시작으로 대전, 대구, 울산, 부산, 광주, 전주, 고양 등 전국 8개 도시를 주황빛으로 물들여왔다. 손태진만의 하이클래스 보컬로 탄탄한 음악성을 입증한 가운데, 매 공연 팬들의 힘찬 떼창이 쏟아지며 새로운 '국민 가수'의 탄생을 알렸다.특히, 이번 앵콜 콘서트의 부제는 'Curtain Call(커튼콜)'로, 뜨거웠던 전국투어의 피날레를 화려하게 장식한다. 손태진은 최근 공식 유튜브를 통해 그간 단독 콘서트에서 선보인 다채로운 무대와 관객석을 직접 찾아 소통하는 모습을 담은 하이라이트 영상을 공개, 추억을 되새김과 동시에 곧 다가올 콘서트에 대한 기대감을 한껏 고조시켰다.또한, 손태진은 "한층 나아가 두층 업그레이드된 모습으로 팬들에게 신나고 감동적인 무대를 보여드릴 예정이다. 완성도 높은 공연 준비를 위해 최선을 다하고 있는 만큼 많은 기대 부탁드린다"고 전했다. 이에 네티즌들은 "전국투어도 최고였는데 앵콜콘은 얼마나 멋질지 기대된다", "손태진 콘서트는 다양한 장르를 만날 수 있어서 너무 좋다, 주말만 오기를 기다리고 있다" 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.한편, 풍성한 세트리스트로 관객들에게 깊은 울림을 선사할 손태진의 전국투어의 앵콜 콘서트 'The Showcase'는 오는 8~9일 서울 경희대학교 평화의 전당에서 열린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr