가수 제니/사진제공=OA엔터테인먼트(ODDATELIER)

그룹 블랙핑크의 멤버 제니(JENNIE)가 힙한 매력을 발산했다.4일 제니는 자신의 공식 SNS를 통해 오는 7일 0시(이하 한국시간) 각종 음원 사이트를 통해 공개되는 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'(루비)의 타이틀곡 'Like JENNIE'(라이크 제니) 콘셉트 포토를 게재했다.공개된 콘셉트 포토 속 제니는 우주복을 연상시키는 의상을 입은 채 깊이 있는 눈빛으로 카메라를 응시하고 있어 스타일리쉬하면서도 힙한 분위기를 물씬 풍겼다.'Ruby'는 제니의 첫 번째 솔로 정규 앨범인 만큼 이례적인 프로모션을 펼치고 있다. 앞서 제니는 'ZEN'(젠) 뮤직비디오와 'Love Hangover (feat. Dominic Fike)'(러브 행오버), 'ExtraL (feat. Doechii)'(엑스트라L) 음원을 선공개한 바 있다. 'Ruby' 앨범과 전곡 음원은 오는 7일 0시에 발매되며 타이틀곡 'Like JENNIE' 뮤직비디오는 같은 날 오후 2시에 공개된다.제니가 직접 앨범 프로듀싱을 맡아 자신의 아이덴티티와 무한한 음악적 가능성을 담아낸 'Ruby'에는 'Intro : JANE with FKJ', 'Like JENNIE', 'start a war'(스타 어 워), 'Handlebars (feat. Dua Lipa)'(핸들바), 'with the IE (way up)'(위드 더 아이이 (웨이 업)), 'ExtraL (feat. Doechii)', 'Mantra'(만트라), 'Love Hangover (feat. Dominic Fike)', 'ZEN', 'Damn Right (feat. Childish Gambino, Kali Uchis)'(댐 라이트), 'F.T.S.', 'Filter'(필터), 'Seoul City'(서울 시티), 'Starlight'(스타라이트), 'twin'(트윈) 등 총 15곡이 수록됐다.한편, 오는 7일부터 13일까지 서울 용산구 현대카드 뮤직 라이브러리·바이닐 앤 플라스틱에서 제니의 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'를 체험할 수 있는 팝업 'Rubify'가 열린다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr