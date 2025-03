그룹 트리플에스, 킥플립/사진=텐아시아 사진DB

사진제공=CJ ENM

CJ ENM이 오는 5월 9일부터 11일까지 3일간 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 'KCON JAPAN 2025'의 세 번째 아티스트 라인업을 발표했다.글로벌 K-POP 팬과 아티스트가 함께 만들어가는 K-POP Fan & Artist Festival 'KCON'이 'KCON JAPAN 2025'의 화려한 추가 라인업을 공개해 더욱 다채로운 무대를 기대하게 한다. 좌중을 압도하는 무대 장악력과 실력을 자랑하는 K-POP 아티스트들이 출격하여 'KCON JAPAN 2025'를 찾은 글로벌 팬들에게 놓칠 수 없는 특별한 순간을 선사할 계획이다. 또한 그동안 K-POP 아티스트들을 글로벌에 소개하고, K-POP의 매력을 알려온 만큼 KCON에서 첫 선을 보이는 슈퍼 루키들의 활약도 기대 포인트다.이번에 이름을 올린 아티스트는 DXTEEN(디엑스틴), 하이라이트(HIGHLIGHT), 키키(KiiiKiii), 킥플립(KickFlip), 피원하모니(P1Harmony), 트리플에스(tripleS), 최예나(YENA). *아티스트 나열 ABC순)먼저, 올해 데뷔 16주년을 맞아 오는 3월 진행되는 팬 콘서트를 전 회차 전석 매진 기록, 탄탄한 실력과 내공은 물론 완벽한 케미스트리로 변함없는 존재감을 과시하고 있는 △하이라이트(HIGHLIGHT)가 출격하여 관록있는 무대를 선보일 것으로 주목된다. 또한 최근 미니 7집 'SAD SONG'으로 '빌보드 200' 16위에 진입하며 자체 최고 기록 갱신, 세계적인 음반 행사 '레코드 스토어 데이' 한국 앰버서더이자, '올해의 K팝 아티스트'로 당당히 이름을 올린 글로벌 대세 그룹 △피원하모니(P1Harmony), 최근 서울과 일본 오사카, 도쿄에서 첫 단독 콘서트를 성황리에 마치고 첫 지상파 드라마 주연의 자리를 꿰차는 등 가수와 배우를 넘나들며 활발한 활동을 펼치고 있는 '젠지 아이콘' △최예나(YENA)도 라인업에 합류했다.K-POP의 새로운 물결을 주도하는 글로벌 대세 루키 그룹들의 합류도 눈길을 끈다. 데뷔 싱글 'Brand New Day'로 오리콘 차트 상위권 기록, 계속하여 커리어하이를 갱신하고 있는 6인조 글로벌 보이그룹으로 오는 5월 7일 5번째 싱글 'Tick-Tack' 발매를 앞두고 있는 △DXTEEN(디엑스틴), 오는 3월 24일 데뷔 앨범 'UNCUT GEM(언컷 젬)' 발매를 앞두고 있으며, 'I DO ME'로 뮤직비디오 공개 12시간만에 유튜브 인기 급상승 동영상 1위를 차지하며 뜨거운 반응을 보이고 있는 젠지미(美) 충만한 신인 걸그룹 △키키(KiiiKiii), 올해 1월 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it'으로 각종 앨범 차트 1위 등극, 데뷔 약 한 달 만에 가요 시상식 2관왕을 달성하는 등 주목 받고 있는 JYP 차세대 보이그룹 △킥플립(KickFlip), K-POP 최초 24인조 걸그룹으로 작년 '걸스 네버 다이'에 이어 올해 상반기 완전체 활동을 예고한 △트리플에스(tripleS)도 'KCON JAPAN 2025'를 통해 글로벌 팬들과 만난다.KCON의 첫 아시아 거점지인 일본에서 한층 강화된 콘텐츠를 갖추고 돌아올 'KCON JAPAN 2025'는 K-POP을 대표하는 아티스트들의 화려한 공연뿐만 아니라, 자신의 취향과 관심사에 맞춰 K-POP, K-뷰티, K-푸드 등 다양한 활동에 자유롭게 참여하며 즐길 수 있는 축제의 장이 될 것이다.한편, 2012년 미국 어바인을 시작으로 전 세계 다양한 지역에서 개최된 CJ ENM의 KCON은 음악 콘텐츠를 중심으로 문화 전반을 아우르는 페스티벌 모델을 구축하며 한류 확산에 선구적인 역할을 해왔다. 아시아, 중동, 유럽, 미국 등 전 세계 14개 지역에서 열린 KCON의 오프라인 누적 관객 수는 약 199만명에 달한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr