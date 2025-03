사진=텐아시아DB

하성운이 추운 겨울, 같이 만화카페 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 24일부터 지난 2일까지 '추운 겨울, 같이 만화카페 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 2014년 그룹 핫샷으로 데뷔한 그는 2017년 '프로듀스 101 시즌2'에 출연해 최종 데뷔 멤버로 선발됐다. 이후 워너원으로 활동하며 큰 인기를 얻었으며, 최근에는 '프로젝트7'의 디렉터로 참여해 출연 연습생들의 성장을 도왔다.2위에는 더보이즈 주연이 이름을 올렸다. 그는 2017년 'THE FIRST'로 데뷔 후 더보이즈 멤버로서 'The Stealer', 'MAVERICK' 등 여러 히트곡을 통해 활약해왔다. 주연이 속한 더보이즈는 23일 밤 12시 공식 SNS를 통해 더보이즈의 정규 3집 ‘Unexpected’(언익스펙티드) 로고 모션 영상과 함께 오는 17일 컴백 일정을 깜짝 공개했다.3위는 라이즈 앤톤이다. 앤톤이 속한 라이즈는 지난 1월 2004년 발표된 동방신기 데뷔곡 ‘허그’를 Y2K 감성과 트렌디한 사운드를 더해 라이즈만의 색깔로 리메이크했다. 인트로를 여는 라이즈의 부드러운 아카펠라와 산뜻한 보컬이 노스탤지어를 불러일으켜 좋은 반응을 얻고 있다. 또한 라이즈는 지난 8일 서울 강서구 KBS아레나에서 공식 팬클럽 브리즈(BRIIZE) 멤버십 회원 대상의 특전 이벤트 ‘R.B.R. DAY - FOR NEW YEAR’(라브뜨 데이 - 포 뉴 이어)를 개최했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '따뜻해진 날씨, 드라이브 같이 가고 싶은 남자 가수는?', '따뜻해진 날씨, 드라이브 같이 가고 싶은 여자 가수는?', '따뜻해진 날씨, 드라이브 같이 가고 싶은 남자 트로트 가수는?', '따뜻해진 날씨, 드라이브 같이 가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr