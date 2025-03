자료제공-뮤직팜엔터테인먼트, 아카이브아침

가수 홍이삭의 미니앨범 'The Lovers Note'의 피지컬 앨범이 발매된다.지난 2월 27일 홍이삭의 다섯 번째 미니앨범 'The Lovers Note'가 각종 음원 사이트를 통해 발매됐다. 이어서 오늘 4일부터 피지컬 앨범도 만나볼 수 있다.이번 신보에는 사랑이란 감정의 다양한 결을 담아냈다. 타이틀곡 '나는 너만 사랑할게'를 중심으로 1월에 선공개된 'Lovers', 'In The Stars', '어른아이' 'aewol' 까지 총 5곡으로 구성되어 있다.타이틀곡 '나는 너만 사랑할게'는 서정적인 피아노 선율과 담담한 목소리로 시작한다. 부드러운 스트링이 분위기를 더욱 따뜻하게 감싸주며, 후반부에는 일렉 기타가 더해져 한 걸음 내딛는 용기를 복돋우듯 감정을 고조시킨다.이외에도 미니멀한 구성과 섬세한 스트링으로 풀어낸 감성적인 발라드 'Lovers', 별들 속에서 함께 춤추고 싶다는 소망을 담은 'In The Stars', 겉으로 보이는 어른의 모습과 내면의 어린 마음을 표현한 '어른아이', 제주 애월의 노을에서 영감을 받은 'aewol'까지, 사랑의 다채로운 순간을 담아냈다.싱어게인3 우승 이후 홍이삭이 처음으로 선보이는 미니앨범으로, 그의 더욱 넓어진 음악적 스펙트럼을 엿볼 수 있다.피지컬 앨범은 홍이삭의 다양한 모습이 담긴 포토북과 CD, 셀카 포토카드(4종 중 2장 랜덤 증정) 등으로 구성되어 있다. 홍이삭의 손글씨가 담긴 감각적인 디자인으로 팬들의 소장 욕구를 자극하고 있다. 피지컬 앨범은 각종 음반 사이트를 통해 구매할 수 있다.홍이삭은 지난해 1월 JTBC '싱어게인3'에서 한계 없는 다양한 음악 스타일을 선보이며 최종 우승자에 등극했다. 싱글 발매를 시작으로 방송, 공연, OST참여 등 다채로운 분야에서 활약하며 많은 음악팬들의 사랑을 받고 있다. 오는 3월 14일부터 16일 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열리는 2025 홍이삭 콘서트 'THE LOVERS'에서 만나볼 수 있다.한편, 홍이삭은 오는 14일부터 16일 블루스퀘어 마스터카드홀에서 2025 홍이삭 콘서트 를 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr