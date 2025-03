사진=김진경 SNS

모델 김진경이 남편과의 금슬을 자랑했다.김진경은 지난 3일 자신의 인스타그램에 "특별하지 않아도 ,내 사랑들과 함께 보낼 수 있는 하루가 진정한 생일🎂고마워요. Thank you all for the birthday wishes💌"라는 문구와 힘께 여러 장의 사진들과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 김진경은 생일을 축하 받고 있는 모습. 특히 곁에 있던 남편은 김진경의 그런 모습을 카메라에 담아주는가 하면 김진경 역시 남편 김승규의 팔을 꼭 잡으며 의지하는 면모를 보였다.한편 김진경은 축구 선수 김승규와 6월 17일 결혼식을 올렸다. 김진경은 SBS '골 때리는 그녀들' 프로그램의 FC 구척장신 팀 미드필더로 활약하고 있다. 그는 축구라는 공통 관심사로 인해 김승규와 가까워졌고 이후 연애를 거쳐 결혼까지 골인했다.한편 울산 현대를 거쳐 2022년부터 사우디 알 샤밥 구단에서 뛰고 있는 김승규는 2019년 기준 연봉이 10억 9천만원으로 알려졌으며 현재는 20억원까지 뛴 것으로 추정되고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr