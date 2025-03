사진 제공 = INB100

그룹 엑소(EXO) 멤버이자 솔로 가수 백현(BAEKHYUN)이 미국 싱어송라이터 UMI(우미)와 함께한 신곡 'Do What You Do'(두 왓 유 두)를 발표했다.3일 발매된 신곡 'Do What You Do'는 백현이 4년 만에 선보인 컬래버레이션 음원이다. 이별의 아픔 속 서로를 향한 엇갈린 감정을 담아낸 감성적인 R&B 듀엣곡이다. 따뜻한 아날로그 사운드와 함께 백현과 UMI, 두 보컬의 섬세한 감정선이 어우러져 깊은 여운을 전하는 것이 특징이다.이번 곡은 UMI가 작사에 참여해 진정성을 더했으며, K-POP 히트메이커 EL CAPITXN (엘 캐피탄, 장이정)이 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다. EL CAPITXN은 BTS, 아이유 등 다양한 K-POP 아티스트들과 협업하며 탄탄한 음악적 역량을 입증한 프로듀서다.EL CAPITXN은 이번 신곡을 기점으로 K-POP과 글로벌 음악 신을 더욱 밀접하게 연결하는 다양한 프로젝트를 선보일 계획이다. K-POP의 독창적인 사운드를 세계 시장에 소개하고, 해외 아티스트들과의 협업을 지속적으로 이어 나가며 새로운 음악적 시너지를 창출할 예정이다.백현은 지난해 발표한 미니 4집 'Hello, World'(헬로, 월드)로 3연속 밀리언 셀러를 기록했으며, 초동 자체 최고 판매량을 경신했다. 백현은 이번 신곡 'Do What You Do'를 시작으로 올해에도 국내외에서 활발한 활동을 이어 나갈 예정이다.백현과 UMI, EL CAPITXN 이 함께 선보이는 'Do What You Do'는 이날 오후 2시, 국내외 주요 음원 플랫폼을 통해 공개됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr