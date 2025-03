방탄소년단 제이홉 (BTS j-hope)/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 진이 첫 솔로 월드 투어에 나선 제이홉을 응원했다.제이홉은 2일 서울 송파구 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 단독 콘서트 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in SEOUL'(제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지 인 서울')을 열었다.이날 공연 말미, 앙코르 무대를 앞두고 진이 객석에서 깜짝 등장했다. 진은 "사랑한다"고 목청껏 외치는가 하면, 손 키스를 보내기도 했다. 아미(팬덤명)들은 환호성으로 화답했다.제이홉은 "우리 진 형을 한 번 이야기 해야 했는데, 공연에 너무 집중하다 보니까 잊고 있었다. 진 어디 있냐"며 진을 언급했다. 이어 전광판에 진의 모습이 잡혔고, 제이홉은 "우리 '월드 와이드 핸섬' 석진 킴. 이렇게 멤버가 응원을 와주니까 기분이 색다르다"며 밝게 웃었다.'HOPE ON THE STAGE'는 제이홉이 데뷔 12년 만에 여는 첫 솔로 월드 투어다. 제이홉은 지난달 28일부터 이날까지 사흘간 총 3만 7500여명의 관객과 호흡했다. 서울 공연 이후 브루클린, 시카고, 멕시코 시티, 샌 안토니오, 오클랜드, 로스앤젤레스 등 북미를 비롯해 마닐라, 사이타마, 싱가포르, 자카르타, 방콕, 마카오, 타이베이, 오사카까지 총 15개 도시에서 31회 공연을 펼치며 전 세계 팬들과 만난다.제이홉은 오는 7일 오후 2시 디지털 싱글 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'를 전 세계 동시 발표한다. 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'는 사랑하고 싶고, 사랑받고 싶은 제이홉의 진심을 담은 세레나데다. 팝 알앤비(Pop R&B) 장르로, 솔로 아티스트 제이홉의 색다른 모습을 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr