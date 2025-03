방탄소년단 제이홉 (BTS j-hope)/ 사진 제공=빅히트 뮤직

방탄소년단 제이홉 (BTS j-hope)/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 제이홉이 춤과 무대를 향한 자부심을 내비쳤다.제이홉은 2일 서울 송파구 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 단독 콘서트 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in SEOUL'(제이홉 투어 '홉 온 더 스테이지 인 서울')을 열었다.이날 제이홉은 스페셜 앨범 'HOPE ON THE STREET VOL.1'(홉 온 더 스트릿)에 담긴 곡들로 무대를 꾸몄다. 그는 "이런 스트릿 댄스의 장르로 무대를 풀 수 있는 아티스트가 몇 분 계실까"라며 자부심을 내비쳤다. 이어 "어렸을 때부터 스트릿 댄스로 춤을 췄다. 그 뿌리를 진정성 있게 담고 싶었고, 앨범이 나왔고, 그 앨범의 곡으로 무대를 만들었다"며 "애착이 가고 애정이 가는 무대"라고 말했다.제이홉은 "진심이 담긴 무대를 좋아해 주시는 것보다 더 행복한 게 있을까. 정말 진심이다"라고 강조했다. 그는 "노래를 잘 만들고 진심을 담아도 즐겨 주시고 들어 주시는 분들이 없다면 원동력이 생길까 생각했다"라며 아미(팬덤명)에게 감사 인사를 전했다. 제이홉은 "갑자기 감정이 북받쳤다. 무대를 봐주시고 좋아해 주셔서 감사하다"고 말했다.'HOPE ON THE STAGE'는 제이홉이 데뷔 12년 만에 여는 첫 솔로 월드 투어다. 제이홉은 지난달 28일부터 이날까지 사흘간 총 3만 7500여 관객과 호흡했다. 서울 공연 이후 브루클린, 시카고, 멕시코 시티, 샌 안토니오, 오클랜드, 로스앤젤레스 등 북미를 비롯해 마닐라, 사이타마, 싱가포르, 자카르타, 방콕, 마카오, 타이베이, 오사카까지 총 15개 도시에서 31회 공연을 펼치며 전 세계 팬들과 만난다.한편, 제이홉은 오는 7일 오후 2시 디지털 싱글 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'를 전 세계 동시 발표한다. 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'는 사랑하고 싶고, 사랑받고 싶은 제이홉의 진심을 담은 세레나데다. 팝 알앤비(Pop R&B) 장르의 곡으로, 솔로 아티스트 제이홉의 색다른 모습을 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr